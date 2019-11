https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. Luego de recibir su diploma, varios de los futuros senadores se reunieron a almorzar. Uno de los temas fue la difícil situación económica con la que deberán gobernar los próximos gobiernos provincial y nacional.

Entretelones de la política provincial Puentes, no muros

En momentos en que los futuros senadores provinciales del Partido Justicialista discuten su postura ante el próximo gobernador, Omar Perotti, varios de ellos almorzaron el lunes pasado tras recibir su diploma en el reservado del Hotel España.

Del convite participaron nada más y nada menos que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, el senador Armando Traferri, que en días pasados fijó posición, crítica, respecto al proceso de transición; los senadores Baucero, Pirola, y los hombres fuertes del norte, Sosa y Gramajo.

Fue el ex gobernador Victor Reviglio, quién también formó parte del encuentro, el que comentó que se habló de la difícil situación económica con la que gobernarán tanto Alberto Fernández como Perotti. Enseguida agregó que “no es momento de alentar confrontaciones estériles que no ayudan y alarman a la población” señaló y luego hasta se atrevió a parafrasear al Papa Francisco “es momento de construir puentes, no de levantar muros”.

