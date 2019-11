https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inglaterra Rugby El entrenador de Inglaterra lamenta no haber hecho cambios para la final

El entrenador del seleccionado inglés de rugby, el australiano Eddie Jones, lamentó este miércoles el no haber "refrescado" al equipo para la final que perdió en la Copa del Mundo de Japón ante Sudáfrica.





Inglaterra, que en semifinales venció a los All Blacks, perdió por 32-12 ante los Spriongbooks en la final jugada en Yokohama y Jones cree que pudo haber sido otra la historia de haber hecho cambios en la formación.





"Si hubiera una cosa que podría haber hecho de manera diferente, probablemente hubiera sido cambiar un poco el equipo. Estuve haciendo variantes de un partido a otro en todo el torneo y probablemente debería haber refrescado un poco al equipo", dijo Jones, dos veces subcampeón mundial, una con Australia y la más reciente con los ingleses.





"Fue uno de esos juegos en el cual el rival comienza bien y le sale todo correcto. A nosotros as cosas no fueron bien y pusimos en desventaja y no pudimos recuperarnos", expresó Jones en Sky Sports News al recordar la dura derrota.





Jones ahora entrena a los Bárbarians que este final de semana jugarán ante Fiji en Twickenham.





"No voy a hablar de jugadores, pero tal vez debería haber cambiado algunos entre los 23 de la final, pero cuando ganas, es lo mejor y tienes todas las respuestas, pero cuando pierdes no ", concluyó.

