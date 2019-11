Ibrahimovich en su despedida de la MLS: "Vuelvan a ver béisbol"

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic anunció a través de las redes sociales que dejará Los Angeles Galaxy, el equipo que dirige el mellizo Guillermo Barros Schelotto, y se despidió de los hinchas con un mensaje en el que resaltó que ahora que se aleja de la MLS "pueden volver a ver béisbol".



"Querían Zlatan y les di Zlatan, Vine, vi y vencí. Gracias a Los Angeles Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. La historia continúa, ahora vuelvan a ver béisbol", escribió el sueco Ibrahimovic en su cuenta de la red social Twitter.



El mensaje no pudo ser más desolador para la imagen de la MLS con el consejo de Ibrahimovic de dar a entender que sin su presencia la liga ya no tendría ningún interés, según resaltó la agencia EFE.



Por su parte, el Galaxy también emitió un comunicado poco después de que Ibrahimovic anunciase su marcha, agradeciendo al jugador de 38 años "por sus contribuciones a la franquicia y a la MLS".



Ibrahimovic marcó 52 goles en 53 partidos que jugó como titular con el Galaxy y se convirtió en el jugador que ofreció mayor espectáculo futbolístico cada vez que estuvo en el campo.



En cuanto a su futuro profesional, aparece como destino más seguro la vuelta del sueco al Milan de Italia, donde ya jugó entre 2010 y 2012.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr