Viernes 15.11.2019

10:20

Unión de Rugby de Nueva Zelanda El próximo 12 de diciembre se anunciará el nuevo entrenador de los All Blacks

El próximo 12 de diciembre la Unión de Rugby de Nueva Zelanda (NZR) dará a conocer oficialmente el nombre del reemplazante de Steve Hansen como entrenador del seleccionado neozelandés, conocidos como los All Blacks.





El sucesor de Hansen saldría del trío compuesto por Scott Robertson, Jamie Joseph e Ian Foster y se determinará tras las reuniones que la NZR mantenga con ellos, según lo expresó Brent Impey, presidente del organismo.





La NZR inició el proceso al enviar solicitudes a un pequeño grupo de entrenadores familiarizados con el entorno profesional de rugby de Nueva Zelanda, según publicó el sitio nezozelandés Stuff.



En la elección del nuevo entrenador de los tricampeones del mundo participarán Impey, el nuevo director ejecutivo Mark Robinson, el jefe de alto rendimiento Mike Anthony, el ex entrenador de All Blacks y miembro vitalicio de NZR Graham Henry, y el ex entrenador Waimarama Taumaunu.





Robertson, campeón del Super Ruby 2019 en Crusaders venciendo a Jaguares en la final, es un fuerte candidato con un notable 84.3 por ciento de triunfos en su trayectoria.

