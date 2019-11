https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay negociaciones para reestructurar la deuda El FMI sugiere a Alberto Fernández "mantener las restricciones presupuestarias que existen"

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, ratificó que ese organismo está "muy abierto" para iniciar negociaciones con el futuro Gobierno de Alberto Fernández, a quien sugirió "mantener las restricciones presupuestarias que existen".



"Queremos ver qué es lo que está pensando el nuevo Gobierno. Reconocemos que la pobreza creció en la Argentina. Entonces, cualquier plan que pongan en marcha tiene que tener en cuenta el impacto en la población más vulnerable. Esperamos ver más atención en protección social y ya estamos hablando con nuestros colegas del Banco Mundial y del BID para que apoyen esta clase de planes", señaló la directiva.



Y añadió -en un reportaje difundido este martes por la agencia de noticias Bloomberg- que el presidente electro Alberto Fernández tendrá que "encontrar la forma de mantener las restricciones presupuestarias que existen. Para eso necesitan continuar trabajando y ver dónde el gasto público no está dando resultados valiosos para el país".



"Obviamente, cada país debe hacer eso por su cuenta y ver atentamente qué políticas permiten destrabar inversiones y generar crecimiento", agregó Georgieva.



Durante el último fin de semana, Fernández formuló declaraciones periodísticas sobre la deuda que deberá renegociar su Gobierno: "Estamos avanzando mucho más rápido de lo que piensan los medios", dijo.



La intención del presidente electo es negociar plazos de pago más flexibles con el FMI y también con los acreedores privados. En 2018, la Argentina cerró un acuerdo stand by con el Fondo Monetario por u$s 56.300 millones, de los cuales se desembolsaron unos u$s 44.000 millones.



"Tampoco hay que salir corriendo, porque finalmente esto es una negociación. Cuando se negocia, se hace una estrategia para buscar las mejores oportunidades y el mejor momento para hacer las cosas", enfatizó Fernández.



