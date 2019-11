https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Marcha a la sede del club Hinchas de Gimnasia no se resignan y piden la vuelta de Maradona

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata se movilizaron hasta la sede del club en la calle 4 para pedir por la vuelta de Diego Maradona como entrenador del primer equipo.



El astro renunció a su cargo en el "Lobo" luego de que el presidente, Gabriel Pellegrino, le comunicara que no se presentaría a las elecciones y ante la falta de unidad de todas las listas.



Con cánticos como "si no está Diego, no hay elección" o "que se vayan todos que se quede Diego solo", los hinchas triperos se hicieron escuchar frente a la sede.



El próximo domingo a las 19:40 en el Bosque, Gimnasia recibirá a Arsenal por la decimocuarta fecha de la Superliga, y al equipo "tripero" lo dirigirá Mariano Messera, entrenador de la Reserva.



Maradona se enteró a través de sus allegados de toda la "movida" de los hinchas de Gimnasia, y si bien algunos pensaron que revertiría su decisión, finalmente Diego mantiene su postura.



"Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado", había señalado Maradona en el comunicado de despedida.

