https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.11.2019

10:39

Lula Bertoldi anticipó la fecha del sábado junto a The Warning (México) y Maca Revolt en Tribus Club de Arte, que coincide con el lanzamiento del más reciente álbum del grupo: “Seremos primavera”.

Eruca, en Tribus Trío empoderado Lula Bertoldi anticipó la fecha del sábado junto a The Warning (México) y Maca Revolt en Tribus Club de Arte, que coincide con el lanzamiento del más reciente álbum del grupo: “Seremos primavera”. Lula Bertoldi anticipó la fecha del sábado junto a The Warning (México) y Maca Revolt en Tribus Club de Arte, que coincide con el lanzamiento del más reciente álbum del grupo: “Seremos primavera”.

Este sábado, Eruca Sativa vuelve a Santa Fe con dos noticias importantes. La primera de ellas es la reciente salida de “Seremos primavera”, álbum que marca un quiebre en la historia del conjunto integrado por Lula Bertoldi (voz, guitarra), Brenda Martin (bajo, voz) y Gabriel Pedernera (batería, voz). La segunda es que estarán acompañados por la banda mexicana The Warning y, como crédito local, Maca Revolt. Sobre estos y otros temas conversó la vocalista de Eruca con El Litoral.

La presentación tendrá lugar este sábado en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), y en la ocasión, Eruca mostrará algunas canciones del material. Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de sistema Ticketway y sus puntos de venta físicos: Credifé (Santa Fe, Rafaela y Esperanza), Nexon Santa Fe (sucursal Aristóbulo del Valle ­ sucursal Peatonal San Martín), Nexon Paraná (Centro), Nexon Santo Tomé. También se pueden comprar en boletería de Tribus, de miércoles a domingo desde las 18.

Rupturista

“Fue un desafío hacer este disco”, afirma Lula preludiando lo que vendrá. Es que el primer indicio de la obra más rupturista de Eruca en estos doce años fue el manifiesto coral llamado “Creo”. El video dirigido por Agustín Núñez (Ojo Urbano Films) se acopla a esta idea que muestra el trío empoderado: mirar hacia dentro, tomar impulso y florecer renovados. La esperanza, la fe y la lucha que anuncian los integrantes del colectivo musical se encarnan en cada una de las diez canciones que componen el álbum. Para Bertoldi, la producción sintetiza un proceso macro, tanto en el plano personal como artístico: salir de la zona de confort. Música para volar, pensará algún fan de la obra de Soda Stereo y no quedaría en offside con la referencia.

“Seremos primavera” es un ejercicio crítico de deconstrucción del rock en todo sentido. “¿De qué hablamos cuando hablamos de rock?”, se pregunta la cantante de Eruca. “¿De rock nacional? ¿De rock pesado? En este disco, buscamos volver a las raíces de ese rock que nos gusta: Serú Girán, Spinetta, ‘El amor después del amor’, ‘Bocanada’, ‘Amor amarillo’, ‘Dynamo’.

Todos esos momentos del rock nacional que fueron bisagra. Los discos que resultaron importantes en nuestras vidas tienen mucho que ver. No es casual que bajemos la distorsión y prestemos atención a otras cosas, a tratar de ser rupturistas con nuestra propia estética. Mucha gente nos dice ‘Eruca dejó de hacer rock’. Pero, el rock nacional nunca se caracterizó por la distorsión. Fito, Charly, Spinetta no se caracterizaron por ser power, más bien por las letras y por la melodía. También tiene que ver con que en todos estos años nos estuvimos cruzando con mucha gente que admiramos: David Lebón, Lisandro Aristimuño, La Bruja Salguero. Al estar cerca de ese tipo de artistas nos preguntamos: ¿podemos llevar nuestra música para ese lado? ¿Nos saldrá? Y, naturalmente, nos salió”.

La conexión con “Dynamo” resulta más que interesante. Fue un álbum incomprendido en su época. Para la presentación a fines de 1992, Soda Stereo decidió que en cada show estuvieran acompañados (léase, teloneados) por bandas emergentes de la movida sónica (Babasónicos, Juana la Loca, Martes Menta, Tía Newton). Un gesto comparable con el de Eruca que apuesta por las jóvenes The Warning para sus recitales en Argentina, al tiempo que devuelve la gentileza por la gira en México. “Son tres hermanas muy talentosas que tocan juntas desde chiquitas. Recomiendo que vayan a verlas porque no sé cuándo van a volver. La gente que va al show queda de cara. Tienen 14, 16 y 18 años. No se puede creer lo que tocan, cantan y la presencia que tienen. No he visto una banda así en Latinoamérica”.

Sin prejuicios

Si hay una palabra que le sienta bien a este momento de Eruca es libertad. “Una libertad creativa y artística ilimitada. La libertad de ir hacia donde queramos. Eruca no es solo rock y power. Eruca es un montón de cosas. Esto da la muestra de que no tenemos ningún prejuicio en mostrarlo y nos importa muy poco el rótulo. Cuanto menos nos puedan encasillar, mejor. Hay una búsqueda de un disco inclasificable: el que quiera lo ve como un disco de rock, y el que no no. Lo que quisimos fue resaltar el valor y el poder de las canciones. Decidimos bajar el volumen, pero profundizar en otro enfoque del trío, con canciones vistas desde un ángulo distinto. Nos sacamos la ropa de Eruca Sativa. Queríamos que sea otra banda y tratamos de quitar todo eso que se da por sentado del grupo. No sé qué significa este disco, tal vez lo sepa dentro de cinco años. Para mí, ahora es un quiebre, una bisagra en la carrera de Eruca. Nos abre una puerta... o un portal cósmico gigante donde los caminos son infinitos y todo es posible”.

En este sentido, “Seremos primavera” establece lazos con obras como las mencionadas anteriormente, que significaron tomar una decisión frente al dilema de la fórmula o la experimentación. “Somos muy inquietos. Disco a disco, intentamos ser distintos, pero en este último hicimos un cambio abrupto porque lo necesitábamos. ‘Seremos primavera’, además de sonidos distintos, tiene aire y espacio. Nos interesa que la banda nos muestre cómo somos: no somos una banda cómoda ni nos interesa habitar una zona de confort. Nos gusta el riesgo, la adrenalina. Salir y ver qué van a decir. Se van a encontrar con un disco que en el track 1 empieza con un piano, una balada.

Está bueno hacer ese tambaleo de estanterías para ver dónde estás parado. Somos artistas, no oficinistas. La rutina no es parte de nuestras vidas”.

A conciencia

Luego de internarse en el barro y la fauna (2016), Eruca realizó un proceso de introspección, sin dejar de mirar lo que sucede afuera. “Seremos primavera” es, además de un desafío artístico, una respuesta al entorno social, político, económico y cultural. “Es un proceso que estamos viviendo como personas, como mujeres y como ciudadanes de este país que también está atravesado por un montón de crisis. Como latinoamericanes, estamos viviendo momentos muy difíciles de injusticia y desigualdades. El punto de vista que abarcamos tiene mucho que ver con la justicia social. Este disco tiene un enfoque muy profundo en eso”.

Para Lula, Brenda y Gabi, esto significó reinventar también la logística de producción del álbum apostando a trabajar más juntos que nunca. “En ‘Barro y fauna’ salimos a buscar un productor y nos fuimos a grabar a Los Ángeles en un megaestudio. En ‘Seremos primavera’ queríamos un resultado distinto. Decidimos aplicar una metodología completamente nueva: estar solos.

Aprovechamos que Gabi tenía su experiencia adquirida de haber trabajado en estudios; entonces, nos grabó y mezcló el disco. Siempre, estuvimos los tres, pero Gabi estaba al frente de la consola. Es el único disco que tiene composiciones de los tres. Hemos trabajado conjuntamente, pero partiendo de ideas de cada uno. El arte lo fue haciendo Brenda, en la medida que íbamos trabajando en el estudio. Los videoclips son guiones de la banda. Es un trabajo muy a conciencia, muy artesanal y sentimos que era el momento de hacerlo de esta forma. Y eso le da un toque especial a ‘Seremos Primavera’ por encima de los otros discos”.

Recuerdos

La última vez que Lula Bertoldi estuvo en Santa Fe fue en el marco del recital aniversario por los 100 años de la UNL. Ese jueves 10 de octubre, un seleccionado de músicos argentinos colmó la explanada de bulevar con versiones novedosas de canciones que podrían sintetizar buena parte del ADN de la música popular argentina. La dirección estuvo a cargo de Nicolás Sorín, compañero de Lula, y ella interpretó “Como la cigarra” y “Bajan”. “Una gran noche”, reconoce con orgullo la vocalista de Eruca. “Lo viví muy de cerca. Fue hermoso haberlo compartido con Nico y poder cantar esas canciones. ‘Como la cigarra’ tiene un significado muy especial por el momento en el que fue hecha. Admiro mucho a María Elena Walsh. Además, la canción es muy actual: habla de renacer, de salir adelante como sociedad y como humanidad con la fortaleza personal. Fue muy emocionante cantarlo de esa forma, con ese arreglo”. A la madrugada, los festejos continuaron en Tribus Club de Arte, donde espontáneamente se formó una peña-jam, con los artistas que habían participado horas atrás del recital. “Lo viví con mucha plenitud, disfruté un montón compartirlo con colegas que admiro”.