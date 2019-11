https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Copa Libertadores Rivaldo: "Gallardo está en condiciones de dirigir a Barcelona"

El ex jugador brasileño Rivaldo, campeón del mundo con su seleccionado en Corea-Japón 2002, señaló este jueves que Marcelo Gallardo está en "condiciones" para dirigir Barcelona de España.

"Claro que creo que podría entrenar al Barcelona. Está preparado para hacerlo: su trabajo en River está siendo fantástico", apuntó el astro brasileño, con pasado en el club catalán.

"Está en disposición de poder asumir un reto como el de ir a Europa y entrenar a un grande como el Barcelona", continuó.

Gallardo, que asumió en River en el segundo semestre de 2014, consiguió dos copas Libertadores al frente del Millonario y además lo metió nuevamente en una final, que se jugará el sábado, a las 17, contra Flamengo de Brasil en Lima, capital de Perú.

"Los dos equipos son fuertes y será un partido igualado y muy bueno. Flamengo va a intentarlo todo para conseguir ese triunfo, aunque si River vence será un equipo del que hablarán en todo el planeta", analizó en una nota con Betfair.

“Yo por ser brasileño apoyaré al Flamengo. Seguramente que en Brasil haya muchos que no quieren que Flamengo gane. Sobre todo en Río de Janeiro. Seguro que la ‘torcida’ de Vasco, de Fluminense o de Botafogo… todos animarán a River. No quieren que salga campeón”, reconoció el ex Corinthians, de Brasil.

Con información de Télam.