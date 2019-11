https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Primer Ministro, al banquillo

La Fiscalía israelí acusa a Benjamín Netanyahu de fraude

El veterano líder del Likud no logró convencer al fiscal general en la audiencia de octubre y deberá ir a juicio por soborno, fraude y abuso de confianza si no logra la inmunidad parlamentaria.

Foto: Getty

