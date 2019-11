https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.11.2019 - Última actualización - 15:31

15:29

Este es uno de los tantos escritos que hemos recibido en la redacción de El Litoral y que rescatamos para expresar el sentimiento del hincha de Colón.

Llegan cartas que reflejan una emoción sin límites... Una enorme pasión sabalera Este es uno de los tantos escritos que hemos recibido en la redacción de El Litoral y que rescatamos para expresar el sentimiento del hincha de Colón. Este es uno de los tantos escritos que hemos recibido en la redacción de El Litoral y que rescatamos para expresar el sentimiento del hincha de Colón.

Natalí Belén Zalazar

Se viajó nomás, es la primera de muchas viéndote jugar pero no la primera alentándote. Costó lo que costó, 114 años Negro querido. Para tus hinchas más queridos que estuvimos y para los que tuvieron que irse sin festejar con vos esta clasificación, pero que desde arriba se sintieron orgullosos de decir: “Por mis venas corre la sangre roja y negra”, que también este pasado 9 de noviembre estuvieron presentes en el estadio junto a nosotros (Mati y tío Miguel).

Mi abuelo dijo: “Yo quiero ver a Coloncito en la final”, y este 9/11/19, con 81 años, viajó a verte Negro, junto a nosotros, porque este sentimiento se lleva en el corazón desde hace generaciones; él y todos nosotros cumplió y cumplimos nuestro sueño.

Esta vez no se dio, pero a pesar de todo, siempre vamos a estar orgullosísimos de vos, de nuestro club, nuestro equipo. Podrás ser un club del interior “chico”, pero con una hinchada, ufff... que te sobra.

Rompimos un récord mundial, llenamos la cancha en Asunción con más de 35.000 personas sin contar las 20.000 que llenaron y coparon la cancha de Colón y la costanera santafesina. Llegamos hasta donde llegamos e igual se festejó, gritó y cantó porque salieron a romperla, a disfrutar y vivir este momento único como se lo merecían; también Negro, sólo pueden perder la final aquellos que llegan a ella y la juegan, no somos campeones, pero somos SUBCAMPEONES DE LA COPA SUDAMERICANA.

Mirá si te amamos, bancamos y por vos damos la vida, que con frío y lluvia ahí seguimos fieles. Movilizaste aviones, más de 300 colectivos, autos y 1 bici; muchos dieron lo que no tenían por ir, porque eso sos Negro, un sentimiento que se lleva con todo el corazón. Y somos hinchas de un sentimiento, no de un resultado... No me importa lo que digan, lo que digan los demás, ¡yo a vos te sigo alentando hasta el final!

Fui a Paraguay a ver un partido, pero no es lo único que vi: vi 10 kilómetros de cola, pero sabía de más de 14 kilómetros en la aduana, los mismos locos que hicieron horas y horas de cola para retirar sus entradas... Vi al “loco” que se fue en bici... Vi familias, bebés, niños, embarazadas, abuelas y abuelos... Vi gente por doquier llenando hoteles, copando el shopping, centro, costanera y calles... Vimos miles y miles de camisetas de Colón de todo tipo... Vi un pueblo paraguayo hinchando por nosotros, tocando bocina a nuestro pasar, diciendo “Paraguay va por Colón”, gritando “vamos Colón de Santa Fe”... Vi y vivimos horas de espera para entrar con 40 grados de calor... Viví la fiesta impresionante que hicimos en el estadio... Vi la lluvia mojándonos y un temporal que voló todos los globos... No vi parte del partido porque la lluvia me golpeaba los ojos...

Fui a Paraguay por una estrella y me volví con una constelación de sentimientos, vivencias y recuerdos únicos...

Gracias pa, abuelos, tía y primo por hacerme de Colón, ¡somos lo más grande que hay! ¡Soy sabalera de la cuna al cajón! Hermoso viaje, junto a todos ustedes, hermoso compartir esta pasión.

(*) Autoriza su publicación: Carina Herraez, mamá de Natalí.