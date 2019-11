https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sobrecarga muscular Mauro Zárate quedó descartado para jugar ante Unión

El mediapunta de Boca Juniors, Mauro Zárate, quedó esta tarde descartado para jugar mañana ante Unión, por la decimocuarta fecha de la Superliga, a causa de una sobrecarga muscular.



Durante la jornada, el ex jugador de Velez Sarsfield sintió un agravamiento de la molestia que padecía en el muslo izquierdo.



De esta manera, Zárate quedó al margen de la convocatoria y le sumó un inconveniente al técnico xeneize, Gustavo Alfaro.



Es que un eventual reemplazante natural, Carlos Tevez, amaneció hoy con una ligera infección en una muela y su presencia también quedó en duda.



En principio, el técnico auriazul aguardará hasta mañana la evolución del estado de Tevez para saber si lo incluye o no entre los 11 de arranque. En caso de que no juegue el ex Corinthians de Brasil y Manchester United de Inglaterra, entre otros clubes, su puesto será para Alexis Mac Allister.



La probable formación de Boca para enfrentar mañana a Unión, a las 17.10, en la Bombonera, comprenderá a Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Más; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Nicolás Capaldo y Emanuel Reynoso; Tevez o Mac Allister; Ramón Abila.



También están concentrados los futbolistas Marcos Díaz, Paolo Goltz, Junior Alonso, Agustín Almendra, Daniele De Rossi, Sebastián Villa, Franco Soldano y Jan Hurtado.



