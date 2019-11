https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.11.2019 - Última actualización - 7:27

Superliga Argentina Así quedó la tabla de los promedios luego de los partidos del domingo

Este domingo continuó la fecha 14 de la Superliga y se jugaron encuentros importantes en la lucha por la permanencia en Primera División.

Uno de los equipos que no pudo sumar fue Gimnasia, que injustamente cayó ante Arsenal 1 a 0, con un gol de García a los 3 minutos de juego. Los de Maradona continúan en el fondo de la tabla y no deben dejar pasar más oportunidades si quieren aspirar a seguir en la Superliga la próxima temporada.

Por otra parte, el que festejó fue Banfield, que le ganó 1 a 0 a Vélez y consiguió 3 puntos de oro, pasando momentáneamente a Central y Colón en la tabla de los promedios.

Este lunes juegan: Colón vs Estudiantes, Patronato vs Godoy Cruz, Argentinos vs Newell's y Central vs Aldosivi; todos partidos importantes pensando en la tabla de abajo.