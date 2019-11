Los Ángeles Clippers venció a Pelicans por la NBA

Los Ángeles Clippers (12-5) superó el domingo por la New Orleans Pelicans (6-11), por 134 a 109, en un partido correspondiente a la fase regular de la NBA de básquetbol, en Estados Unidos.

En el estadio Staples Center de la ciudad de Los Angeles, el conjunto californiano se impuso con una buena tarea del astro Kawhi Leonard, quien terminó con una planilla de 26 tantos (5-13 en dobles, 2-6 en triples, 10-12 en libres), 6 asistencias y 4 rebotes.

Sin embargo, la verdadera figura de los Clippers, terceros en la Conferencia Oeste, resultó el ala pivote Montrzel Harrell, quien terminó con 34 puntos (13-18 en dobles, 8-10 en libres), 12 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y un robo.

📽 @kawhileonard notches his 8th 20-point game of the season with 26 points, six assists, and four rebounds vs New Orleans. pic.twitter.com/7rr3vSyMET