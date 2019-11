Báez se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio por la obra pública

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El empresario se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Este lunes, Báez fue trasladado desde la cárcel a los tribunales federales de Retiro para presenciar la audiencia, pero manifestó ante el Tribunal Oral Federal 2 que por el momento no declarará.

"He tenido la oportunidad de escuchar las imputaciones que se me han hecho, me reservo el derecho de declarar para una oportunidad más adelante", expresó el dueño de Austral Construcciones.

Sentado en el banquillo de los acusados, informó que nació en Corrientes, dio su nombre, número de documento y luego se negó a hablar.

Báez sólo dijo que busca informarse "de la totalidad" de la causa porque es un expediente "voluminoso".

"Con los ingenieros de las compañías estamos tratando de armar cada una de las respuestas a las imputaciones", dijo.

Apenas concluyó el trámite de Báez, fue el turno de otro de los acusados, el ex funcionario de Vialidad José Santibañez, quien sí aceptó prestar declaración.

Para el próximo 2 de diciembre está prevista la indagatoria de la ex presidenta y actual vicepresidenta electa Fernández de Kirchner, quien cerrará la ronda de declaraciones de imputados en esta etapa inicial del debate oral.

El Tribunal juzga el presunto direccionamiento, pago de sobreprecios y otras irregularidades con la obra pública en Santa Cruz en el kirchnerismo, adjudicada en un 80 por ciento a empresas de Báez, según la acusación.

