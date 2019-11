Granata y Florito anunciaron la conformación de bloque propio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se llamará Somos Vida y anuncian se van a ocupar de ser diferentes al resto de la política. “Defenderemos la vida en todas las circunstancias” señalaron.

Amalia Granata y Betina Florito, diputadas electas que llegaron en la boleta de Unite por la Familia y la Vida, anunciaron que conformarán a partir del 5 de diciembre el bloque Somos Vida que presidirá la rosarina. Los otros cuatro integrantes de la lista electa el 16 de junio último lamentaron la decisión y dicen esperar que sea revierta “en beneficio de todos”.

De esta manera, los seis legisladores elegidos desde Unite actuarán, en principio, divididos en dos sectores. Las posturas fueron expresadas en sendos comunicados conocidos ayer. Primero de Granata y luego la respuesta de los restantes cuatro, Walter Ghione, Natalia Armas Bellavi, Nicolás Mayoraz y Juan Argañaraz.

El sector logró en la boleta de Diputados 287.705 votos, el 10,75% en la categoría siendo la tercera fuerza política de la provincia en esa instancia.

Indudablemente Granata fue quien traccionó los votos y es la que ahora decidió separarse de cuatro de los integrantes electos ante actitudes producidas en las últimas semanas que le molestaron sobremanera.

En el comunicado señaló que “el 16 de junio casi 300 mil santafesinos nos dieron su confianza para que nos dediquemos a dos razones centrales:

“defender la vida en todas las circunstancias y demostrar que somos diferentes al resto de la política y nos vamos a ocupar de los temas que de verdad importan. Dos principios para mi innegociables”, señaló.

Admitió que “desde el primer día tuve el afán de que ese sea el camino rector de un bloque que incluyera a los seis diputados que resultamos elegidos, innumerables muestras de buena voluntad y predisposición al real trabajo en equipo. Lamentablemente, cuatro de ellos, no comparten esta visión y han decidido tomar un camino separado”. Ante esto aclaró que “no quiero que este tipo de problemas propios de la vieja política desenfoque la razón esencial por la cual nos eligieron. Por eso decidimos conformar, a partir del 5 de diciembre, el bloque de Diputados Somos Vida junto a la electa Betina Florito. Porque creemos que hacer política es hacerlo de cara a la gente que nos votó y poniendo antes que cualquier interés personal la causa por la defensa de la vida”.

Granata dijo saber que “la política está llena de engaños y tentaciones. De falsas promesas y alianzas que se desarman y rearman al igual que se cambian convicciones como si fuera una remera. Pero a nosotros nos eligieron para luchar contra la política que se hace de espaldas a la gente, en recintos cerrados y no de frente, en la calle y de manera transparente. Nos eligieron por ser independientes y no pertenecer a ninguna estructura partidaria tradicional del color que sea. Nos eligieron para combatir los privilegios. Para hablar y trabajar por esos miles de niños marginados que no tienen voz ni voto. Al igual que las miles de personas en la provincia que se encuentran en estado de vulnerabilidad”.

Afirmó estar cansada “de que los políticos de siempre prometan soluciones y fracasen una y otra vez. Queremos que la política deje de ser una casta. Para abrirle paso a más santafesinos que puedan ser representados. Nuestras energías están puestas en lo que viene. Y serán las urnas quienes juzguen en algún tiempo si todo lo que hicimos estuvo a la altura de las expectativas. A esa voluntad popular intentaremos honrar con cada acción que hagamos” prometió.

La réplica

Los otros cuatro legisladores electos manifestaron horas después que mantienen “la firme voluntad de mantener un bloque unido en la defensa de la vida y la familia. Lamentamos que Amalia Granata nos comunicara a través de una gacetilla de prensa y no en forma personal, su decisión de conformar un bloque aparte con la diputada electa Betina Florito”.

Dicen haber le propuesto conformar un Interbloque en la Cámara de Diputados, tal como lo tienen las restantes fuerzas políticas representadas en la Legislatura, que permita una dinámica de trabajo que potencia la tarea común de ambos bloques. “Esperamos que Amalia acepte en beneficio de todos”.

Además dicen que la agenda del grupo sigue intacta: “vamos a defender la vida y la familia promoviendo leyes que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero entendemos que nuestra misión no se limita al trabajo legislativo. Durante la campaña asumimos el compromiso de conformar una fuerza política que nos represente en todos los ámbitos de gobierno. Y ello no se logra con exposiciones mediáticas, sino con el trabajo personal y directo con todas las agrupaciones y líderes de la sociedad que hicieron posible el resultado electoral.

Todos los días, en todo el territorio santafesino. Ninguna diferencia de opiniones o criterios debe detenernos ni apartarnos del camino trazado”.

Por último el sector invita a Granata y a Florito “a que se sumen a nuestra lucha, y nos acompañen este jueves a la explanada de la Legislatura para apoyar a todos los santafesinos que se concentrarán allí para pedirle a los senadores que no aprueben las leyes que quieren imponer el aborto y la ideología de género en la provincia de Santa Fe”.

Una razón de peso

Al lado de Granata se señala que la mediática fue acumulando motivos que la llevaron ayer a hacer pública su postura divisionista. Semanas atrás cuando se la intentó involucrar en un caso de pedofilia, hubo algunas declaraciones del pastor Ghione que molestaron como cuando aconsejó que presida el bloque. “No sé si sería la más conveniente para presidir, ya que demandaría un desgaste político muy fuerte”, declaró el religioso. Fue una de las gotas que colmaron el vaso. La otra llegó a la hora de empezar a pensar en los asesores que trabajarán con el bloque y es allí donde la rosarina decidió dar por terminada la conversación y decidió tener el bloque con la fonoaudióloga santafesina Florito.

Unite

La lista de diputados electos por Unite fue encabezada por Granata. Los restantes son dos pastores evangélicos: el rosarino Ghione y el rafaelino Argañaraz; las profesionales de la salud santafesinas Florito y Armas y el abogado rosarino Mayoraz quien se encargó de defender la vigencia de la lista para la elección general cuando los apoderados del sello Unite pretendieron dar de baja a la lista que había ganado la primaria.

287.705 votos en la categoría Diputados obtuvo Unite