Los desafíos encarados y los que se plantean desde la lista "Abogacía en Acción Gremial"

La lista “Abogacía en Acción Gremial”, participará en las elecciones del 5 de diciembre venidero en las que se definirá la conducción del Colegio de Abogados de Santa Fe, primera circunscripción. Impulsa para la presidencia a Mariela Fregona y como vicepresidente a Martín Avalos.

La lista "Abogacía en Acción Gremial", participará en las elecciones del 5 de diciembre venidero en las que se definirá la conducción del Colegio de Abogados de Santa Fe, primera circunscripción. Impulsa para la presidencia a Mariela Fregona y como vicepresidente a Martín Avalos.

“Nuestra lista propone la acción gremial. Recuperar todo lo que tiene que ver con un rol gremial y social del colegio en el orden institucional que se viene perdiendo desde hace ya un tiempo y como lo veníamos advirtiendo. Esto tal vez como producto de que se han producido cambios en todo lo que tiene que ver con el paradigma profesional actual y el modo de lucha gremial del siglo XX era uno, pero que hoy con los niveles de cambio tecnológico que se implementan en la ley, en los procedimientos y en distintos ámbitos de la vida cotidiana, la lucha tiene que ser también distinta”, sostuvo Mariela Fregona, candidata a presidir el Colegio de Abogados de Santa Fe, primera circunscripción.



Al analizar las propuestas, Martín Avalos señaló que “nos propusimos, si nos toca conducir, llevar adelante una gestión que sea de puertas hacia afuera. Es decir, ir a visitar a los colegas, ir a las delegaciones, descentralizar -porque hoy está todo muy centralizado en Santa Fe- pero son cinco delegaciones, San Jorge, Esperanza, San Javier y San Justo que si bien funcionan porque hay allí gente que pone mucho esfuerzo vemos que están desprotegidas tecnológicamente; que la mayoría de las cuestiones se tienen que tratar en la capital vamos a realizar una tarea idéntica a la que nos planteamos con Santa Fe, esto es, habrá reuniones, encuentros, además de los mejoramientos tecnológico para que se puedan realizar todo tipo de trámites directamente en las delegaciones y que los colegas no tengan que venir a Santa Fe, salvo que sea necesario, pero esa es la línea de acción que pretendemos”.



Agregó que “estamos analizando mucho el sistema de trámites a distancia que comenzó a implementar de a poco el Estado nacional porque creemos que es una cuestión positiva y, por caso, ya casi no necesitamos hacer trámites en Buenos Aires debido a que hay un montón de procesos administrativos y pseudo administrativos en temas fiscales que se pueden tramitar desde Santa Fe y desde los propios estudios. Eso lo queremos trasladar -dentro de nuestras posibilidades y de nuestro esquema- a las delegaciones. Esta dependencia con la ciudad capital genera diferencias porque en el interior los colegas pagan las mismas boletas que nosotros; pagan la misma cuota y hacen los mismos aportes, pero los profesionales de la ciudad capital tenemos beneficios, se hacen inversiones desde el Colegio para los abogados santafesinos que los colegas del interior nunca los van a usar. Creemos que así como hablamos de un estado federal ese federalismo lo tenemos que pregonar desde las instituciones intermedias como lo son los colegios. Es decir que tenemos que equiparar el tratamiento tanto del colega de la capital como del interior. Y también decimos no bajando los beneficios sino aumentando los beneficios”.



La conformación



Mariela Fregona sostuvo luego que “la tecnología está, es confortable y todos y todas la utilizamos, pero hay una cuestión: que esos dispositivos no terminen siendo excluyentes. ¿en qué sentido? Que va a haber grande estudios, mega-estudios, que van a tener posibilidades económicas de adquirir cierta tecnología que nosotros -que como nos gusta decir, representamos al abogado de a pie- con estudios mucho más pequeños no vamos a tener la posibilidad económica de acceder. Entonces, la tecnología es algo muy bueno pero sabemos también que suele ser excluyente es ver de qué modo se convive pacíficamente y para mejorar el servicio de justicia de nuestra profesión. Una justicia que funcione y que de respuestas en tiempo y forma a la ciudadanía. Estas son cuestiones que necesitan de mucha articulación, de mucha interdisciplinariedad y de entender que nosotros nos tenemos que preparar para esos cambios y, sobre todo, porque hay una generación de abogados de unos 45 años para arriba que tienen mucha experiencia pero que a lo mejor no tienen tanta ductilidad como los jóvenes. El joven, por su parte, posiblemente esté muy ducho con la tecnología pero le falta la experiencia”.



Puntualizó la candidata a presidir el Colegio de Abogados que “hemos querido lograr una conformación que encuentre representados esos ámbitos que hacen a la abogacía. De sectores relegados como han sido históricamente los abogados del Estado o a aquellos que se dedican a la abogacía preventiva, que tiene que ver con otros modos de resolución de los conflictos; como el sector joven que hasta ahora al joven se lo pensaba desde la adultez. Es decir, yo pensaba qué podía ser bueno para los jóvenes pero no, nuestra postura es totalmente a la inversa: los jóvenes son los que piensan. Esto es lo que definimos en Abogacía en Acción Gremial. A tal punto que tienen, por primera vez, vos y voto dentro del directorio y tienen uno de los cargos más importantes, como es la Secretaría. Por eso acudimos a quien es el presidente de la Comisión de Jóvenes como también la prosecretaria, una colega joven. Todos los sectores que hacen a la abogacía van a estar representados”.



Confluencia



Martín Avalos expresó que “nos hemos concentrado en gente representativa de diferentes franjas etáreas como de diferentes sectores incluido hasta de diferente pensamiento político porque nos parece que la independencia se genera no porque todos piensen lo mismo sino porque logremos un pensamiento común desde ideologías y posiciones políticas diferentes, pero siempre apuntando a que sea gente pensante. En el colegio participamos en otras agrupaciones donde la idea era la siguiente: ‘Si sos librepensador, no está bueno’. Porque seguramente surgen críticas o planteos y lo que se busca es que se siga la línea que marcan los referentes de la agrupación. De nuestra parte estamos convencidos de que el desarrollo de nuestras instituciones se hace sobre una base horizontal, donde haya gente que analice, que critique, que nos haga los planteos para que repensemos en caso de estar frente a un error”.



Resaltó que “esta lista es un frente que está conformado por dos agrupaciones una es Abogacía en Acción y otra es Gremial Forense y de allí el nombre de Abogacía en Acción Gremial y este es un hecho muy positivo ya que cada uno de nosotros tuvo que aceptar, renunciar a algunas posiciones en pos de construir en conjunto. Eso sí, todos tenemos un objetivo común que es mejorar el colegio, mejorar el ejercicio profesional porque ambos están muy devaluados”.

Los retos



Mariela Fregona sostuvo que “los desafíos pasan por los procedimientos. La incorporación de la informática como de la oralidad que son dos ámbitos que por nuestro propio sistema -que es esencialmente escrito salvo un par de procesos-. Pero esto cambia totalmente y nos obliga a capacitarnos con todo lo que tiene que ver con lo informático porque también se está implementando un protocolo que prevé la oralidad. Ella viene de la mano de lo que es la comunicación interpersonal, es decir, que el modo en que vamos a tener que comunicarnos implica en que vamos a tener que ‘saber hablar’ porque quien pueda expresarse mejor presumiblemente tenga una mayor capacidad de persuación. Esto se adquiere. Entonces una de las actividades que tenemos planteada tiene que ver con esto. Capacitación gratuita para estas áreas de informática y en oralidad, es decir, aprender a manifestar lo que queremos decir”.