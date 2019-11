https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

15 % más que en 2018

Argentina cerrará 2019 con US$ 12.600 millones facturados por el comercio electrónico

El comercio electrónico entre empresas y consumidores facturará este año US$ 12.600 millones en la Argentina, y se ubicará tercero en el ranking de la región latinoamericana, según un estudio privado.

