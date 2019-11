https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.11.2019

7:17

El sábado, en El Taller Casa de Arte Francisco Lo Vuolo Solo Set

Este sábado, desde las 21.30, en El Taller Casa de Arte (1º de Mayo 2924) Francisco Lo Vuolo se presentará en formato Solo Set (piano y sintetizadores). La entrada general cuesta $ 250; anticipadas a $ 200 por WhatsApp al 342 5099137 (Darío Giles).

Francisco Lo Vuolo es un joven pianista santafesino egresado de la EMC de Buenos Aires. Compartió escenarios con Gustavo Bergalli, Horacio Fumero, Andrés Boiarsky, Mariano Otero, Enrique Norris, Luis Nacht, Rodrigo Domínguez, Rubén “Chivo” González... la lista sería larguísima. En el 2004 recibió el Premio Clarín a la Revelación de Jazz, y al año siguiente editó el que sería hasta el momento su único álbum como líder, “Kuchiku”, por el sello S’Jazz: participaron Horacio Fumero, Oscar Giunta, Mariano Otero y Enrique Norris. Allí, alternó composiciones propias con algunos clásicos como Bemsha Swing y What Is This Thing Called Love.

Francisco Lo Vuolo es un joven inquieto y ávido de conocimientos nuevos. Su universo no se restringe exclusivamente al jazz: Mozart y Alban Berg conviven con Thelonius Monk y Louis Armstrong en perfecta armonía en su cabeza y su corazón.