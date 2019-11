https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 28.11.2019

La modelo habló en una entrevista televisiva Luciana Salazar: "Néstor Kirchner fue el mejor presidente desde la vuelta de la democracia"

Luciana Salazar se convirtió en una analista política a partir de sus opiniones en redes sociales en el marco de la campaña por las elecciones que se celebraron este año en Argentina.

La modelo sorprendió a propios y ajenos y ahora es consultada sobre la realidad política del país. Este miércoles por la noche fue entrevistada en la televisión y dijo: “Es algo que la gente recién ahora está conociendo de mí, pero los que están en mi entorno, que me conocen, saben que la política me gustó de siempre. Es mi tema central en todas las charlas, en las reuniones, me encanta”.

“No me imaginé el impacto que iba a tener. Lo empecé a hacer como un hobby, pero me empezaron a seguir líderes mundiales, economistas internacionales. Estoy tan sorprendida como todo el resto”, agregó.

Al mismo tiempo Salazar comentó que tiene cierta afinidad con la ideología de Alberto Fernández y la convicción de que ” Néstor Kirchner fue el mejor presidente que tuvo la Argentina desde la vuelta de la democracia”. También realizó un balance de la gestión de Mauricio Macri: “Fue un títere de Marcos Peña, y un poco menos Durán Barba. A este país lo gobernó Marcos Peña, fue raro lo que hizo. De hecho cuando en la última etapa de su campaña, Mauricio empezó a escuchar más a un Pichetto o a un Negri empezó a subir en popularidad”.

“Por eso creo que logró ese piso de 40 por ciento. Si lo hubiese dejado de lado a Peña, le hubiese ido mejor. Igualmente hizo un muy mal gobierno, la economía falló en todo sentido, la macroeconomía también", añadió.

En cambio, dijo que María Eugenia Vidal le parece “muy honesta” y que Horacio Rodríguez Larreta “es un laburador”.

Salazar cerró la charla con la revelación de un sueño: “La vida está para sorprender, no descarto ser presidenta. ¿Por qué no? Ojalá. Yo estoy vinculada con esto, me gusta. Capaz que el día de mañana me puedo capacitar, puedo aprender más y… ¿quién te dice?“.