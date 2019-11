Evo Morales: "Aunque no guste, sigo siendo electo presidente hasta 2025"

"Legal y constitucionalmente estoy habilitado para postularme a elecciones", desafió este viernes el expresidente de Bolivia Evo Morales​ desde México, donde se encuentra exiliado tras su renuncia.



Luego de que la presidenta interina anunciara un acuerdo para la convocatoria a elecciones, Morales adelantó que la semana próxima anunciará el candidato del MAS, y dijo que tiene “mucha comunicación” con diferentes partidos socialistas.

“Este movimiento político tiene mucha historia y, aunque no guste, gané en primera vuelta; sigo siendo electo presidente hasta 2025”, declaró.

“Ganamos en primera vuelta pero inventaron el fraude, hubo una revuelta de la derecha fascista y ahí empezó la convulsión. Para evitar más agresiones a mis hermanos, y muertos, renuncié a pedido de la derecha”, manifestó el exmandatario en diálogo con Marcelo Longobardi por radio Mitre.



En ese sentido, sostuvo que tiene “derecho” a estar en Bolivia, “no como candidato”, sino para llevar tranquilidad a su gente.



Morales denunció la existencia de un golpe de Estado en su país y aseguró que renunció a su cargo obligado por la derecha. “Me duelen mucho tantos muertos”, lamentó.

Racistas y golpistas ahora dicen ser pacifistas, el pueblo no puede tolerar este doble discurso. Convoco a los bolivian@s a profundas reflexiones sobre el pasado y presente, para no olvidar a nuestros muertos, no abandonar a los heridos y detenidos, hasta recuperar la democracia.