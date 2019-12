https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

TALLERES DE FRANCISCO DALMASSO Clowns cierran el año

Los talleres de clown que brinda Francisco Dalmasso se dan cita en la Sala Marechal del Teatro Municipal 1º de Mayo (San Martín 2020) para presentar sus espectáculos, fruto del trabajo realizado durante el año.

Saldrán a escena con tres varietés, en cuatro funciones: “Adrenalina” el viernes 6, sábado 7 y sábado 14, a las 22; “Calorcito” el viernes 6 a las 21 y el viernes 13 a las 22; “Olímpicos” el sábado 7, viernes 13 y sábado 14 a las 21. La dirección es de Francisco Dalmasso, la planta de luces de Diego López y la fotografía de Franco Airaldi.

Estos clowns llevarán al espectador a mundos frágiles y delirantes que harán que el público vuelva a jugar. En “Adrenalina”, actúan Mauro Montenegro (Tincho Running), Marito Cóceres (Lea el prospecto), Martín Valli (Lerdo Brunstein), Francisco Araujo (Culebra Goycochea), Magdalena Allevi (La Pichina), Alejandro Zoller (Paco Robinet), Adolfo Ascona (Detergente Alá), Luana Menina Do Mattos (Cuasi Moda), Emilio Norman (Tenso Viral), María Eugenia Germano (Factor 50), Arias Paula (Alfajorcito de Maicena), Claudiana Peresón (Carlo Falcone), Pacho Geller (Alberto Sorry), Najla Raydán (Nalga que ver), Genaro Lara (Suavecito in the morning) y Elina Solange (Claudette Milanga).

En “Calorcito”, actúan Oscar Manuel González (Cucurucho), Esteban Romagnoli (Gustavo Fuentón), Claudia Mendiondo (Coli-Flora), Hernán Ruiz (Tesito de tilo), Cecilia Rey (Silocaina doble dosis), Ayelén Zarza (Bernarda mucho gusto), Luna Montiel (La Ramona Camila), Javier Cito Bianchi (Patineta), Joaquín Simón (Silvina Tutuca), Milagros Medina (Fiestita), Pablo (Lucy Niamberberg) y Florencia Funes Ramello (Gambetita).

En “Olímpicos”, actúan Julián Álvarez (Piki Porter), Lautaro Castro (Marta Lumbalgia), Julia Rodríguez (Carlota Pelota), Verónica Gallucio (Margarita Chacarita), Adriana Gala (Piquita Roviralta), Manón Sosa (Sandalia Rota), Analía Riboldi (Viviana Virolo), David Trujillo (Elegante Sport) y Matías Domínguez (Encerado Completo).