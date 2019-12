https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.12.2019

Además, sostuvo que "no son importante los derechos humanos ahora” Video: lo echaron de un programa de TV por defender la dictadura de Pinochet

Una conductora de la televisión chilena expulsó de su programa al periodista, abogado y político Hermógenes Pérez de Arce porque entendió que defendía a la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.



Pérez de Arce formaba parte del panel político del programa Bienvenidos, del Canal 13, mientras se debatía sobre la situación de inestabilidad social que vive el país.



En un momento, ex diputado expresó: "No son importante los derechos humanos ahora, lo importante es reconstruir el país, porque la delincuencia lo está devastando".



El argumento del abogado, actual militante del partido de extrema derecha Fuerza Nacional, derivó en un debate sobre la represión del régimen militar que vivió Chile en el pasado, que el abogado negaba.



"No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile", reaccionó la conductora del programa, Tonka Tomicic.



El abogado, quien además de político es también periodista, retrucó: "No, yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica, lo escrito. Y si le molesta que yo esté aquí porque dije esto, me voy".



Eso produjo la indignación del resto de los invitados y uno de ellos señaló que su padre había sido "torturado sistemáticamente en dictadura", a lo que Pérez de Arce rebatió que esa violación de derechos "no fue sistemática".



En ese momento del debate, Tomicic tomó de nuevo la palabra para decir: "Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar, lo siento", a lo que Pérez de Arce contestó: "Por supuesto, cómo no me voy a retirar si soy censurado, aquí no puedo exponer mi opinión y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos, así que por eso me retiro".



La conductora replicó que le habían pedido que se retirara antes y concluyó diciendo: "Discúlpenme si he cometido un exabrupto a nivel canal, pero creo que esto es muy doloroso para Chile. Yo no viví la dictadura como ustedes, pero es parte de la historia del país, no podemos permitir que se niegue nuestra historia".



Tan solo unas horas después de la polémica suscitada en la emisión del 29 de noviembre, Canal 13 emitía un comunicado en el que sostenía su "compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo", dando "cabida a todas las opiniones en un ambiente de respeto y amistad cívica" y se disculpaba con el abogado por el "mal rato" ocasionado.



Además, la dirección ejecutiva del ente anunció que seguirán "convocando" a sus programas "a voces que reflejen las diversas opiniones de la sociedad chilena".



A pesar de estas disculpas, Pérez de Arce y Fuerza Nacional han anunciado una demanda civil contra Tonka Tomicic acusándola de intolerante, discriminadora y antidemocrática, según recoge el sitio actualidad.rt.



Así, el abogado recurrió a representantes del partido de ultraderecha para presentar una denuncia contra el programa ante el Consejo Nacional de Televisión.



De hecho, más de 25.000 chilenos han firmado una petición en la plataforma Change.org a iniciativa de la formación política contra la censura que, según el partido, se ha ejercido contra Pérez de Arce y se pide la destitución de la conductora.



Pérez de Arce fue diputado antes del golpe de Estado del 11 de septiembre y durante la dictadura cooperó con las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno del régimen de Pinochet.



A lo largo de su carrera como periodista ha sido conocido por sus polémicas opiniones en defensa del dictador chileno y de su régimen militar.



Con información de NA