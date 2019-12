Ascienden a sargento a la policía que fue agredida por un hombre en San Nicolás

"Repudiamos este acto cobarde contra una mujer en otro caso de violencia machista sin límites", dijo el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, quien señaló que quería reunirse con ella "para apoyarla y demostrarle mi solidaridad ante este terrible hecho".

Jenifer fue golpeada en su rostro por un motoquero el sábado pasado luego de llegar a cubrir un accidente en la calle España y Maipú, situación que fue filmada y viralizada en redes sociales.

Además, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires salió a apoyarla en las redes sociales cuando el hecho trascendió.

No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes. pic.twitter.com/FLaTMO6haG