Martes 03.12.2019 - Última actualización - 21:17

Armado del Gabinete Alberto Fernández confirmó a Ginés González García como ministro de Salud

El presidente electo, Alberto Fernández, confirmó este martes por la noche que Ginés González García será el ministro de Salud de la Nación.

"Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito. Te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, de tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés", sostuvo Fernández en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

El presidente electo participó en esa sede del Día del Médico y de la entrega del título "Honoris Causa" a González García, quien ya había ocupado esa cartera desde el 2 de enero de 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, hasta la finalización del mandato de Néstor Kirchner, el 9 de diciembre de 2007.

