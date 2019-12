https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.12.2019 - Última actualización - 7:57

7:49

Una saga que no tiene fin en Santa Fe

Quemaron dos autos durante la noche

Uno de los siniestros se produjo en Ángel Gallardo. El otro en Guadalupe Oeste. Se investiga lo sucedido. No hay detenidos.

Imagen ilustrativa Foto: Archivo El Litoral



Foto: Archivo El Litoral

Una saga que no tiene fin en Santa Fe Quemaron dos autos durante la noche Uno de los siniestros se produjo en Ángel Gallardo. El otro en Guadalupe Oeste. Se investiga lo sucedido. No hay detenidos. Uno de los siniestros se produjo en Ángel Gallardo. El otro en Guadalupe Oeste. Se investiga lo sucedido. No hay detenidos.

En circunstancias aún no esclarecidas aparecieron en llamas dos autos durante la noche en el área metropolitana de Santa Fe. Uno en jurisdicción de Ángel Gallardo y el otro en barrio Guadalupe Oeste de la capital provincial. Cabe destacar que los hechos no guardan relación entre sí. Cronológicamente, el primero de los incendios ocurrió minutos antes de la medianoche en la zona de calle Montevideo al 1400 de Ángel Gallardo. Allí acudieron los agentes tras un llamado a la Central de Emergencias 911 por fuego en un vehículo. Efectivamente, al llegar al lugar, los uniformados se toparon con un Renault Clio en llamas. Una vez finalizada la tarea de los bomberos, se constató que el auto estaba estacionado en la vía pública y que estaba momentáneamente en desuso por desperfectos mecánicos. Mientras se investiga lo sucedido, se sospecha que el fuego habría sido iniciado de manera intencional y los vecinos habrían visto a unos sujetos huir de la zona en un auto con dirección a la ciudad de Santa Fe. En Guadalupe Oeste Unas horas más tarde, alrededor de las 4, un hecho similar ocurrió en la zona de calles República de Siria y Espora, en barrio Guadalupe Oeste. Allí un llamado al 911 daba cuenta de un vehículo incendiándose por lo que en el lugar se presentaron oficiales de la policía y de bomberos. En el lugar, los agentes se encontraron con un Fiat Duna color blanco en llamas. Una vez finalizada la tarea, se realizaron los peritajes para intentar determinar los orígenes de este siniestro. Hasta el momento no se informaron detenciones ligadas a estos hechos. Mapa de los autos quemados en Santa Fe