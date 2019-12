https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juramentos, celebraciones y mucha tensión política en la sesión preparatoria

Los senadores del PJ siguen en un bloque, pero ya votaron divididos

El peronismo no logró disimular su división, aunque no la formalice. Fue representado por Armando Traferri como presidente de la bancada. Pero Alcides Calvo y Marcelo Lewandovski anunciaron la abstención y sus diferencias con el reparto de lugares en las comisiones. En el radicalismo se abrieron de la conducción de Felipe Michlig sus correligionarios Hugo Rasetto (electo por Cambiemos) y Leonardo Diana (por el FPCyS).

Por Luis Rodrigo SEGUIR La sesión preparatoria del Senado santafesino -que suele ser una formalidad de carácter celebratorio en la que los periodistas apenas si consignan por qué valores jura cada legislador- no escapó a la dura tensión política interna que vive el peronismo provincial. Y que, al menos por ahora, se advierte sólo en el Cámara alta.

Tras la jura de los senadores, los procedimientos de rigor para la designación de las autoridades de la mesa directiva que acompañará a la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas y el discurso de despedida que brindó el vicegobernador saliente Carlos Fascendini, llegó un plato fuerte inesperado para los periodistas que fueron a cubrir la reunión y colmaron la sala de prensa ubicada en la planta alta, junto a las barras, donde debe haber causado una fuerte sorpresa lo tenso de la sesión. En el momento de votar las comisiones hubo 11 votos por la afirmativa y 8 abstenciones.

Si bien los números son levemente distintos, copian el mapa de cómo quedó el Senado en la sesión del jueves 21 de noviembre, cuando sobre tablas, a libro cerrado y con apenas horas de ingreso por mesa de entradas, la Cámara le dio media sanción a la Ley de Presupuesto 2020 que elaboró el gobernador saliente Miguel Lifschitz y llevará adelante el próximo goberrnador, Omar Perotti.

Uno de los nuevos senadores, el representante por Rosario, Marcelo Lewandovski, que apoyó a María Eugenia Bielsa en las Paso, dijo que “la mayoría automática de once” había elaborado una lista de miembros de comisiones que no aceptaron los senadores más cercanos a Perotti. (Esa expresión en Santa Fe está asociada a Diputados y habla de la mayoría que ordena la Constitución, de 28 bancadas, para el partido que gana la elección de esa Cámara).

El ex periodista deportivo cuestionó así al acuerdo entre una parte de los justicialistas y otra de los radicales (también divididos) y aseguró que no fue consultado sobre esa nómina.

Con vergüenza

Su acusación provocó la reacción de Armando Traferri -quien sigue actuando como presidente de toda la bancada Juan Domingo Perón-, que aseguró: “Hay senadores que han faltado a la verdad”. Y subrayó que este martes hubo una reunión del bloque, que algunos “se tuvieron que retirar” y que luego se acordó quién iría a cada comisión “por mayoría, como ocurre en democracia”.

“Hay que saber tener tolerancia, se deben respetar las mayorías y no se puede ocupar de prepo. No quiero volver al Senado de 2003 cuando con 15 senadores justicialistas teníamos (la mayoría especial de dos tercios) e imponíamos todo con ese número”, de una forma por la que hoy “siento vergüenza”.

Alcides Calvo, el justicialista que representa a Castellanos, el territorio de que es oriundo Perotti, fue quien anunció que el peronismo sigue con problemas internos serios. Pidió permiso para abstenerse junto con sus compañeros Lewandovsky, Marcos Castelló (La Capital), Cristina Berra(San Martín), Ricardo Kaufmann (Garay) y Eduardo Rosconi (Caseros).

De inmediato, en el mismo sentido se expresó el radical Hugo Rasetto de Iriondo (electo por Cambiemos) y sumó a Leonardo Diana de San Jerónimo (electo por el FPCyS). Subrayó que en política deben primar las políticas de construcción, que no considern un enemigo al adversario y pidió incluir al otro en las decisiones.

De la oposición

Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), ahora presidente de un bloque opositor radical de solo 5 senadores, tras el desacuerdo de los nombrados recordó que en democracia las mayorías deben ser respetadas y que no siempre, pese al esfuerzo por alcanzar el consenso, hay acuerdos que logren la unanimidad.

Junto al sancristobalense se encuentran los radicales Rodirgo Borla (San Justo), Lisandro Enrico (General López), Orfilio Marcón (General Obligado) y Germán Giacomino (Constitución).

Apoyos y divisiones Traferri cuenta con el apoyo del presidente provisional del Senado, Rubén Pirola (Las Colonias) otra vez fue designado por sus pares en ese alto cargo, de José Baucero (San Javier), Josquín Raúl Gramajo (9 de Julio), Guillermo Cornaglia (Belgrano) y Osvaldo Sosa (Vera).

En pocas palabras, el peronismo sigue -como desde que se complicó la transición- dividido en seis y seis, más allá de que no lo haya formalizado y que Traferri haya actuado durante la sesión preparatoria como presidente de un solo bloque de doce. En tanto que el Frente Progresista, Cívico y Social que ya no tiene socialistas queda dividido en dos bloques. Uno de cinco que encabeza Michlig y otro de dos de Rasetto y Diana.

Antes de la sesión que atrajo a numerosos familiares, dirigentes políticos cercanos y amistades de los nuevos senadores (Castelló, Lewandovski y Diana, así como de la vicegobernadora electa Rodenas) se creía que el dato político saliente era la unidad del peronismo. Duró poco. Los discursos de los representantes de Rosario, San Lorenzo y Castellanos mostraron un panorama de tensiones sin resolver. Cuando todo era sonrisas El vicegobernador saliente Carlos Fascendini presidió la reunión, tal como está previsto por la Constitución de Santa Fe, que dispone que cinco días antes de la asunción de los legisladores se celebre la preparatoria. Y solicitó la conformación

de una comisión de poderes que analizó los títulos de los senadores.

El juramento de los senadores se llevó a cabo, como indica el reglamento de la Cámara, por el orden alfabético de los departamentos que componen el territorio provincial.

Carlos Fascendini le tomó juramento a todos los senadores y se votó por signos

la mesa directiva del Senado, sin cuestionamientos.

Por noveno año, Rubén Pirola juró como presidente provisional, secundado por los viecpresidentes primero y segundo, Germán Giacomino y Crisitna Berra.

Cuando juraron los representantes de La Capital y Rosario, que comienzan su primer mandato, hubo un estalllido de aplausos en el hall del palacio legisaltivo donde fueron ubicados más familiares y allegados, porque las barras no fueron suficientes. Una suerte de retardo temporal, de aproximadamente un minuto entre los hechos y la transmisión por pantalla gigante llamó la atención de los cronistas. Lo anotaron pensando que así tendrían algo que comentar.

También fue una agradable sorpresa -acaso uno de los momentos más emotivos y felices de la mañana del miercoles 4 de diciembre en el Seando- cuando, tras el discurso de despedida de Fascendini tomó la palabra el mayor de los senadores, el peronista Ricardo Kaufmann, y pidió un aplauso para el vicegobernador radical que -tras 20 años- deja la Legislatura.

La Cámara por unanimidad votó como secretario adminitrativo a Carlos Bermúdez, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex defensor del Pueblo (compañero de fórmula de Perotti en 2011 en aquellas Paso) y como secretario legislativo a Rafael Gutiérrez (hijo) y Diego Maciel como subsecretario.

