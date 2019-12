Filtran supuestos audios de una nueva infidelidad de Diego Latorre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fernando Burlando, el abogado del periodista, salió a defenderlo y afirmó que pedirá represalias para quienes los compartieron y distribuyeron.

En medio de los rumores que aseguran que estaría separándose de Yanina, Diego Latorre se convirtió nuevamente en el centro de todas las miradas luego de que apareciera una nueva mujer que afirmó haber tenido un touch and go con él.

"Me pidió que baje. Enseguida me dijo subí y vamos al telo. Le contesté que estaba con mis amigos y que me tenía que ir al boliche. Yo no me subí a la camioneta. Me puse a hablar con él desde la ventanilla. Me sorprendí, pensé que me estaba cargando. Me hizo unas preguntas y me pidió mi número de teléfono", contó Julieta Biesa sobre su vínculo con el periodista deportivo.

Luego de que esta noticia estuviera en todos los portales, también se filtraron una serie de supuestos audios en los que Diego le hablaba a la modelo trans. “No, mi amor, no te eliminé, cambié los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número”, se lo escucha decir al periodista.

Por su parte, Fernando Burlando, el abogado de Diego, explicó que es un delito distribuir estos mensajes de voz: “Hay unos audios que están dando vuelta y no están autorizados por Diego Latorre, ni por nadie. Ni siquiera sabemos si son de él, no sabemos ni siquiera de qué tiempo son, si son actuales o del pasado”.

“Fundamentalmente lo que yo quiero exponer es algo que tiene que ver con la Ley. Exponer los audios de la intimidad de una persona sin su autorización pone prácticamente en situación de flagrancia a quien los reproduce y distribuye. Estoy aquejado porque ya es algo tan habitual. El código contravencional de Ciudad de Buenos Aires sancione este tipo de situaciones, no solamente a quien lo reproduce sino también a quien lo distribuye, que es lo que ha pasado en este caso con unos supuestos audios de Diego Latorre que, desde ya te digo, no autorizó jamás a que se den a conocer, ni a oír por nadie”, continuó en diálogo con Incorrectas.

“La autoridad policial debería tomar acciones con la persona que pone esto al aire y detenerlo por una cuestión de flagrancia”, concluyó el letrado.