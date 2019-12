Bonaveri se hizo cargo del plantel Sabalero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de la reserva dirigirá el partido del jueves ante Arsenal, que será el último de Colón en esta temporada. Pablo Bonaveri fue “presentado” por Francisco Ferraro y se hizo cargo junto al profesor Ariel Ferraro y Franco Saita, quien seguiría su carrera como entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Lavallén el año que viene.

Después de la lamentable actuación del viernes, que llenó de indignación a la gente y motivó la salida de Pablo Lavallén, quien ya había acordado con la dirigencia la rescisión de contrato pero se iba a quedar a dirigir los dos partidos que faltaban, asumió este domingo por la mañana el entrenador de la reserva, Pablo Bonaveri, quien dirigirá el encuentro ante Arsenal con la colaboración del profesor Ariel Ferraro en la parte física.

La idea original era que Pablo Lavallén, ya con la rescisión firmada, dirija ante Aldosivi y Arsenal. Inclusive, el rumor era que el pedido no solo era del técnico sino también de los propios jugadores del plantel. Sólo lo hizo en uno, el del viernes con Aldosivi, con una respuesta deplorable del plantel que aceleró su salida del club.

Bonaveri tuvo una oportunidad cuando junto a Marcelo Goux dirigieron al equipo en el partido ante Racing, en marzo de este año y antes de que se hiciera cargo Lavallén, tras el alejamiento de Comesaña.

Ese día, Colón y Racing empataron 1 a 1 con goles de Wilson Morelo y Dario Cvitanich. Colón alistó a Burián; Vigo, Olivera, Ortiz y Escobar, Gustavo Toledo, Zuqui, Fritzler y Estigarribia; Esparza y Morelo. Luego ingresaron Cadavid, Chancalay y Bernardi, en tanto que el Pulga Rodríguez no estuvo en el plantel que concentró.

Este partido fue el previo al debut de Lavallén, que se dio en el encuentro siguiente ante Aldosivi (vaya casualidad, el primero y el último de los rivales que debió enfrentar Lavallén) y que Colón perdió sin atenuantes por 3 a 0 en Mar del Plata. Claro que enseguida logró recuperarse, porque a los pocos días vino el partido de ida de la Sudamericana ante Deportivo Municipal, en el Nacional de Lima y allí Colón ganó 3 a 0.

Pablo Bonaveri estará secundado por el profesor Ariel Ferraro, hijo de Pancho Ferraro, el director deportivo que estuvo en el entrenamiento de este domingo por la mañana, condujo la charla con los jugadores y luego siguió hablando con Bonaveri mientras los futbolistas realizaban algunos movimientos físicos.

Ferraro fue el encargado de “presentar” a Bonaveri, algo que no debe tomarse como literal teniendo en cuenta que todos lo conocen porque es el técnico de la reserva y porque ya dirigió al equipo acompañando a Marcelo Goux en el encuentro antes mencionado frente al equipo de Coudet, que luego se consagró campeón de la Superliga.

De hecho que Bonaveri dirigirá al equipo en el encuentro ante Arsenal, tras lo cual será licenciado el plantel a la espera de la llegada del nuevo entrenador.

No se puede hablar de un probable equipo para jugar el jueves a las 21.10 ante Arsenal por varios motivos. El primero es que Bonaveri recién se hizo cargo este domingo y seguramente hará fútbol lunes y martes para resolver la formación; y además, porque habrá que ver cuál es la evolución de algunos jugadores que están lesionados y hay que sumar que Federico Lértora llegó a las cinco amarillas y por lo tanto está impedido de jugar el cotejo con Arsenal.

Recordemos que el partido en cuestión fue el que se suspendió en la fecha 13 porque Colón debió disputar la final de la Copa Sudamericana, ante Independiente del Valle en La Nueva Olla de Asunción del Paraguay.

Es prematuro realizar cualquier presunción respecto de la formación del equipo. Una posibilidad es que se produzca el ingreso de algunos jugadores que no tuvieron chances con Lavallén, pensando en la posibilidad de darle un poco más de frescura al equipo. De todos modos, no se sabe si Bonaveri apostará a la experiencia para afrontar este momento que es complicado o si intentará darle un golpe de efecto al equipo con jugadores que no se sientan tan “contaminados” por el cuadro de situación.

Saita se iría con Lavallén

Franco Saita, el entrenador de arqueros en este proceso, se quedará a colaborar con Pablo Bonaveri en este partido pero tendría tomada la decisión de aceptar el ofrecimiento que le habría realizado Pablo Lavallén para continuar en su cuerpo técnico.

En consecuencia, Saita, quien trabaja en el club desde hace tiempo, dejaría Colón luego del encuentro con Arsenal para sumarse definitivamente al cuerpo técnico de Lavallén, cuyos otros integrantes dejaron el club junto al “jefe de equipo” y también se desvincularon.

Luego de haber llevado a Colón a la final de la Sudamericana, se estima que no le faltarán chances inmediatas a Pablo Lavallén para hacerse cargo de algún equipo.

¿Alguien de experiencia?

En el abanico de entrenadores potables para venir a Santa Fe, surgieron varios nombres desde que se conoció la decisión de la comisión directiva de ponerle punto final al ciclo de Pablo Lavallén, luego del encuentro ante Vélez.

El hermetismo es grande en torno a la dirigencia. Lo poco que pudo saber El Litoral, es que este sábado hubo una reunión en la casa del presidente Vignatti a la que asitieron los tres vicepresidentes (Darrás, Fleming y Alonso), además del secretario deportivo, Francisco Ferraro.

¿Qué se busca?, en apariencia, un entrenador de experiencia, con cierto recorrido. Nadie asegura nada, pero a principios de año (o a fines de 2018, como se prefiera), Vignatti fue a buscar un técnico de esas características y falló. Fue cuando quiso traer un hombre en apariencia exitoso como Julio Comesaña, pero duró algunos pocos partidos y a dos meses de estar en Santa Fe se tuvo que ir.

Antes y después, el perfil buscado fue totalmente distinto: primero con Eduardo Domínguez y luego con Pablo Lavallén, dos entrenadores enrolados entre los que pertenecen a otra generación, a la de los técnicos “jóvenes”.

La idea sería buscar un DT con recorrido y experiencia. Uno de los que se mencionó fue Ramón Díaz, con muchas ganas de volver al fútbol argentino y hasta se dice que hubo algún tanteo con él; otro es Ricardo Zielinsky, pero está trabajando en Tucumán (ayer dirigió su partido 100 como DT de Atlético) y también sonó el nombre de Ariel Holan, quien no trabaja desde que dejó Independiente, al que sacó campeón.

La realidad es que habrá que definir en breve qué se hace, porque los tiempos apremian y hay que definir muchas cuestiones: el plantel quedará licenciado hasta el 2 o 3 de enero, se tomarán algunas decisiones respecto de la situación de los jugadores y el armado de la pretemporada.

Lo ideal sería que todo esto se tenga que hacer ya con el técnico en funciones, de común acuerdo con él. Sería lo más saludable, lógico y natural.