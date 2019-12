Vuelven Los Cazafantasmas: mirá el trailer de Ghostbusters: After Life

Este lunes se lanzó el trailer de la nueva película "Ghostbusters: After life", tercera entrega de la saga que congregará a los miembros del elenco original. El estreno, se estima que será en julio de 2020.

El filme sería la última entrega de la saga y no tendría ninguna conexión con la película de elenco femenino estrenada en 2016.

Entre los rasgos más sobresalientes del rodaje está la intervención del actor Dan Aykroyd en el guión, coescrito con el también director del proyecto Jason Reitman. Según compartió Aykroyd para dicho medio, la película "va a dar miedo" y busca ser motivo de reflexión para el espectador.

Everything happens for a reason. Watch the new trailer for #Ghostbusters: Afterlife, in theaters next summer. pic.twitter.com/b0eHUOq4lf