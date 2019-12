https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.12.2019 - Última actualización - 18:08

17:58

Asumió Alberto Fernández Alfonsín y Schiaretti con El Litoral

Tras la asunción de Aberto Fernández los enviados especiales de El Litoral a Buenos Aires, Nicolás Loyarte y Gabriel Rossini, dialogaron con dos referentes de la política nacional.



En primer término, Ricardo Alfonsín fue consultado sobre cómo cree que será recordado el mandato de Mauricio Macri, a lo que el dirigente radical dijo que “la sociedad tiene experiencia, vivió en forma directa lo que pasaron en estos 4 años y dependerá de la experiencia de cada uno el recuerdo que tendrán” del gobierno de Macri.



Por otro lado, aseguró que “seguramente en muchas cuestiones nos vamos a encontrar coincidiendo con el justicialismo” a partir de esta nueva etapa.



También reconoció que “algunos dirigentes no comprendieron cuál era la responsabilidad que tenía el partido radical dentro de Cambiemos”, y agregó que “se podrían haber evitado algunas decisiones que no fueron buenas para el país. Los radicales sabíamos que esas decisiones no podían ser las que resolvían los problemas”.



Finalmente, reconoció que ahora “lo más urgente es terminar con el hambre”, en tanto que aclaró que “terminar con la pobreza es una cosa mucho más difícil, pero también tenemos que abordar políticas para eso”.



Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti sostuvo que “es muy importante que un presidente constitucional le pase el mando a otro presidente constitucional”, y afirmó que “desde nuestra parte, en Córdoba estamos a disposición para trabajar juntos con el nuevo presidente y sacar a la Argentina de esta crisis”.