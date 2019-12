"La hidrovía será gobernada por las provincias que la tienen y la usan"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alberto Fernández habló antes del primer mensaje del gobernador Perotti. Prometió ayudar a la provincia.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, asistió a un tramo de la Asamblea Legislativa ante la cual juraron Omar Perotti y Alejandra Rodenas, y anunció que la hidrovía será administrada por las provincias costeras lindantes a ella y que la utilizan. El Jefe de Estado habló durante breves minutos antes que el gobernador pronunciara su primer discurso ante las cámaras. El contrato del actual concesionario de la hidrovía vence en los próximos meses y es motivo de preocupación de sectores empresariales y las provincias litoraleñas.

La presencia ayer del Jefe de Estado en la Legislatura recién se confirmó a media tarde, demoró el inicio de la Asamblea y obligó a realizar tres cuartos intermedios. Pero además alteró el operativo de seguridad ya que el edificio de la Legislatura fue tabicada para los diferentes públicos e hizo prácticamente imposible el habitual contacto de la prensa con funcionarios e invitados. En las afueras del Palacio también hubo un operativo que cortó el tránsito en varias manzanas y también estableció un corralito para el trabajo periodístico.

Poco después de las 16, el recinto de la Cámara de Diputados fue desalojado. A esa hora estaban apenas los diputados de Cambiemos y el ex gobernador Víctor Reviglio. Fue allí que una brigada antiexplosivos de la Policía Federal peinó el recinto y las adyacencias.

Ya luego en el inicio de la Asamblea Legislativa, Carlos Fascendini, vicegobernador saliente y encargado de abrir el acto, dijo que será un honor que un presidente de la Nación participe del acto. Fue el anuncio oficial.

La primera parte de la Asamblea fue para el izamiento de la bandera y para definir que los jefes de bloque del Senado iban a recibir a las autoridades en la explanada de Legislatura y los jefes de Diputados en el interior del edificio. Perotti y Rodenas ingresaron un rato después con sus respectivas parejas y con sus hijos. Más tarde, llegó el presidente de la Nación acompañado por dos de sus ministros, el de Interior, Wado De Pedro, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, la rosarina María Eugenia Bielsa.

Los juramentos

Rodenas, Fernández y Perotti ingresaron a las 19.15 al recinto, en ese orden. Fue entonces que Fascendini invitó a Rodenas a prestar su juramento “por la Patria y el honor” y la rosarina se hizo cargo de presidir la Asamblea. Luego fue el turno del rafaelino. “Yo, Omar Angel Perotti, juro por Dios, la Patria y el pueblo de la provincia de Santa Fe y mi honor, por estos Santos Evangelios, observar y hacer observar las constituciones de la provincia y de la nación, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe. Si así no lo hiciere, Dios, la Patria y el pueblo me lo demanden”, fue la fórmula elegida.

Tras el Himno Nacional y para permitir que Fernández siguiera viaje hacia Paraná para acompañar también al gobernador Gustavo Bordet en su asunción en Entre Ríos, fue invitado el Jefe de Estado a saludar a la Asamblea. Fue en el marco de una breve e informal intervención en la que dedicó elogios y palabras de reconocimiento tanto al flamante gobernador como al saliente, Miguel Lifschitz. “Gracias a Dios los argentinos nos vamos acostumbrando poco a poco a alternar en la democracia. Así como alternamos en la Nación, hoy alternan en Santa Fe y un gobernador socialista a quien quiero y respeto mucho, entrega al mando a un querido y entrañable amigo como Omar Perotti”, señaló. “Tenemos que acostumbrarnos a esto porque así es la democracia, vivirlo de un modo no traumático. Estoy seguro que el gobernador que hoy deja el cargo ha puesto todo su empeño e hizo todas las cosas del mejor modo. Estoy seguro que con el mismo empeño, la misma vocación la misma dedicación, con su honestidad, Omar va a poner todo para que Santa Fe esté mejor”.

El presidente afirmó que “vamos ayudarlo a Omar todo lo que podamos porque ayudarlo es ayudar a todos los santafesinos. Esto es algo que también debemos entender: Argentina no es un lugar donde hay una ciudad capital, un lugar central y una periferia. Es un país donde todos tenemos que integrarnos, Santa Fe es una provincia muy rica -agrícola, ganadera, industrial- pero que es parte de la Argentina integrada. Lo hemos hablado mucho con Omar, lo hemos hablado mucho para buscar mecanismos de desarrollo donde el país se integre mejor. Tal vez en ese proceso de integración, lo que más hablamos con Omar es que la hidrovía sea gobernada por las provincias que tienen la hidrovía y usan la hidrovía. Y así como entendimos eso y lo vamos a hacer, vamos a hacer para que Santa Fe ayude a otras provincias para desarrollarse más porque lo están necesitando”, finalizó.

“Tienen un gran gobernador”

“Tienen un gran gobernador los santafesinos”. El presidente Fernández escatimó elogios para Omar Perotti, quien lo acompañó en la explanada de la Legislatura en el medio de la Asamblea.

Fernández fue amable pero escueto ante la tumultuosa requisitoria periodística. Y sobre si habrá “sintonía plena” entre las medidas a nivel nacional y provincial, sostuvo que “no sé si habrá sintonía plena entre las medidas, pero sí entre lo que quiere el gobernador y lo que quiere el presidente”.

El mandatario también se mostró enfático en la defensa de la unidad del justicialismo. “La unidad nos ha demostrado que es el camino, así que vamos a seguir insistiendo con eso”. Y abogó por “el final de la grieta”, “no sólo en Santa Fe, sino en todo el país. Es hora de dar vuelta la página. Seguir peleando nos condujo a este presente, dejémonos de pelear”.

Inédito

La de Alberto Fernández no fue la primera visita de un presidente de la Nación a una Asamblea Legislativa santafesina, aunque si la primera para participar del acto de la jura del gobernador. Antes, Fernando de la Rúa estuvo en la apertura del año legislativo del 2000 y participó del discurso que pronunciara en ese entonces el gobernador Carlos Reutemann.

En alguna otra ocasión, los presidentes llegaron a Santa Fe para el cambio de gobierno pero participaron de actos en Casa de Gobierno, no en Legislatura.