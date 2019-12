https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador anticipó cuatro años de trabajo intenso. Metas y propuestas para el desafío de hacer realidad la consigna electoral de “despertar al gigante”. El ejemplo de Rafaela y su región.

Por Luis Rodrigo Reflexiones de un "gringo que se crió en el campo" El gobernador anticipó cuatro años de trabajo intenso. Metas y propuestas para el desafío de hacer realidad la consigna electoral de "despertar al gigante". El ejemplo de Rafaela y su región.

“Creo en la producción y el trabajo. Soy un gringo que creció en el campo, se educó en la ciudad de Rafaela, allí junto a emprendedores desde muy pequeños formaron empresas que llevaron el trabajo de nuestra gente al Mundo. Una zona donde campo, industria, servicios, educación caminan juntos. Creo en eso, creo en el valor del esfuerzo, creo en el valor de hacer las cosas bien”, dijo el gobernador Omar Perotti al proponerle a los santafesinos entender que el futuro no es “lo que viene” sino lo que se desea construir.

Lo comentó antes de referirse a una de las fuerzas productivas que poco se menciona en Santa Fe y que -sostuvo- es la base de una “economia del conocimiento”. Perotti destacó “el talento de los santafesinos”. Y se propuso como meta alentarlo y cuidarlo. Le dedicó varias reflexiones dignas de ser reproducidas: “Necesitamos una Santa Fe que genere y cuide el talento de su gente (...) es la base para lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible. El futuro de cada región, de cada ciudad depende cada día más del talento de nuestra gente. Y esto implica una política de cuidados. Cuidar su educación, su salud, su alimentación, su seguridad”.

Luego observó que “retener esos talentos, impulsar y financiar sus proyectos e internacionalizarlo, dejó de ser una opción, es hoy una necesidad” y se ilusionó: “cuidando el talento de nuestra gente, no me cabe duda que podremos ser uno de los centros de la economía del conocimiento de América Latina”.

Destacó los valores del federalismo como “el camino para el desarrollo económico y social”. Repitió el credo de “la defensa del trabajo y de la industria nacional” que “agregue valor a sus materias primas agrícolas”, y que “exporte y lleve el trabajo de su gente al mundo”.

Llevar chicos al aula

En el mismo plano de importancia dijo que buscará “una Santa Fe segura de que la educación es el principio de la libertad. La falta de educación aumenta la brecha social. Por ello los chicos deben estar en la escuela y no en la calle”, subrayó.

Anunció que “vamos a desplegar el Programa Inclusión educativa, va a ser la primera reunión que vamos a tener con todos nuestros presidentes comunales, allí trabajaremos con la información de quienes habiendo terminado la escuela primaria no se anotaron para la escuela secundaria”.

“Vamos a ir a cada casa, vamos a hablar con los padres, vamos a acompañarnos a que se inscriban. Nosotros necesitamos a cuidar a cada uno de los santafesinos que tenga la oportunidad de iniciar el ciclo lectivo., Luego garantizar su continuidad. Vamos a poner el marcha el Programa de Boleto Educativo Gratuito”, para las familias más humildes

Palos para las “picardías políticas”

“No todo puede dar lo mismo”, dijo el gobernador Omar Perotti al recordar que “eso me enseñaron mis viejos, nos marcaron a fuego lo que está bien y lo que está mal”.

Luego criticó -sin identificar- a “los escépticos”. Y sostuvo: “lo que no entienden ciertos sectores políticos y sociales es que el terreno que pisan ha cambiado. Que las picardías y trampas de la vieja política ya no sirven. Sus modos y sus formas son parte de un paradigma gastado”.

“El de los dirigentes alejados de su gente -siguió-, que no dan cuenta de las políticas de diversidad, de género, del cambio climático, de los jóvenes, del futuro del trabajo y del impacto de las nuevas tecnologías”.

Dijo que “las democracias en el mundo no han fracasado, lo que ha fracasado son las formas y modos que se utilizan a la hora de pretender alcanzar sus objetivos”.

“Los convoco a repensar y a interrogarnos sobre esas formas. Porque siento que son parte de un pasado, que entre todos tenemos que animarnos a cambiar. Y para hacerlo necesito que me acompañen”, dijo.

“Todo aquel que desee aportar ideas, todo aquel que tenga proyectos que beneficien a Santa Fe, cualquiera sea el sector o partido al que pertenezca, va a ser escuchado. Les pido a todos los sectores políticos que ayuden, que propongan”.

Al comenzar su discurso expresó que de las derrotas se aprende. Y más adelante, al invitar al diálogo volvió a usar esa palabra. Dijo que estará “siempre dispuesto a aprender de ustedes y con ustedes, siempre dispuesto a aprender de mis errores, siempre con el diálogo. Porque seré el Gobernador de todos los santafesinos y santafesinas, de los que me votaron y de los que no me votaron”.

El presupuesto vigente visto como “daño institucional”

El gobernador Omar Perotti adelantó que pedirá a “esta nueva composición de la Legislatura santafesina” la sanción de leyes que “reparen” el “daño institucional” que, según sostuvo, representó la sanción de la Ley de Presupuesto 2020, antes de su asunción y con las Cámaras en su conformación anterior.

“Espero el acompañamiento para las leyes necesarias, que permitan que la voluntad de los santafesinos y santafesinas esté expresada en las correcciones que habrá que hacerle a ese presupuesto”, aseguró, por lo que puede suponerse que habrá una convocatoria a sesiones extraordinarias.

Dijo que “más que nunca” debió ser su gobierno el que lo diseñe “porque va a haber cambios importantes, no solamente en el presupuesto nacional sino en medidas nacionales a tomarse en un cambio de gobierno”.

“Debemos reparar el daño institucional que se generó con un hecho inédito en la provincia de Santa Fe, que no sucedió en ninguna provincia, ni en el país. Que un gobierno saliente le defina el presupuesto al gobierno nuevo que la gente eligió”, lamentó.

Dijo que se hizo “no respetando las prioridades que los ciudadanos legitimaron con sus votos” y se comprometió a no repetir lo ocurrido cuando termine su mandato. Aseguró, en obvia alusión al ahora presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, a “pedir todas las prórrogas necesarias” para que sea el próximo gobierno quien lo defina, dentro de cuatro años.