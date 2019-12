Política y delito: Perotti ratificó sus dichos y el PS le pidió pruebas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El flamante gobernador dijo al asumir y reiteró este jueves que hubo un “pacto de gobernabilidad” y “connivencia política” con el delito en Santa Fe. Desde el Socialismo le pidieron “seriedad y no slogans de campaña”. La emergencia económica, en carpeta para los primeros días.

Omar Perotti ya protagonizó su primer contrapunto como gobernador con la gestión saliente. El flamante mandatario lanzó en su discurso frente a la Asamblea Legislativa un durísimo párrafo en el que habló de “un pacto de gobernabilidad directo o indirecto” de las gestiones socialistas “con el delito”. Y este jueves, cuando el rafaelino llegó a la explanada del Concejo municipal para participar de la asunción de Emilio Jatón como nuevo intendente de la ciudad, ratificó y amplió sus dichos. En diálogo con la prensa, Perotti sostuvo que su acusación tiene que ver con “tomar lo que es la realidad, lo que ha sido en muchos casos; y los acontecimientos marcaron niveles de connivencia. Solamente del seguimiento de los hechos periodísticos, uno puede deducir eso”, planteó.

- ¿Connivencia de tipo político? - preguntó El Litoral



- Connivencia en general, porque hay cosas que pasaban y nadie las decía. Alguien designaba jefes (policiales); alguien tenía cargo de responsabilidades, alguien tenía posibilidades de informar, de preguntar. Es lo que tenemos que plantear claramente. No puede haber ninguna cercanía de la política con el delito.

- ¿Usted fue a buscar al futuro Jefe de la policía (Víctor Sarnaglia) a su casa? -se le preguntó-



- Sí señor, hace mucho tiempo.

- ¿Por qué a Sarnaglia?



- Lo que buscamos es recuperar la fuerza, llevar valores nuevamente a la institucuión y creo que en él hay mucho de ello. Necesitamos y queremos una fuerza policial de la que los santafesinos nos podamos sentir orgullosos.



Réplica

La réplica llegó de manera casi inmediata. “No estamos para nada de acuerdo con esa parte del discurso -dijo a El Litoral el actual diputado y ex ministro de Gobierno, Pablo Farías-. Debía destacarse (ayer) el gran acto de institucionalidad, con la presencia del Presidente de la Nación que tuvo un discurso muy equilibrado, con mucha altura política. No me parece que sea bueno para la provincia lanzar acusaciones muy serias sin pruebas, sin la investigación correspondiente, sin indicar a qué se refiere con eso. Suena más a slogan de campaña que a discurso de quien tiene que asumir hoy los destinos de la provincia. Por ello, fuera de querer responder, lo que debemos hacer es mirar para el mismo lado”, expresó.



Respecto de la “connivencia del sector político” de la que habló Perotti esta mañana, el ex funcionario de Miguel Lifschitz, negó que haya alguna respuesta que dar desde las gestiones socialistas. “Insisto -planteó-; para hacer acusaciones de cierto peso e importancia hay que hacerlas más seriamente. Si no, suenan solamente a cosas vacías que después quedan en la nada y lo único que buscan es desgastar o desprestigiar a quienes hemos estado mucho tiempo gestionando la provincia”.



Consultado sobre si Perotti debería, en todo caso, recurrir a la justicia, Farías insistió en que debe actuarse con seriedad. “No es bueno hacerlo de esa manera. Pero bueno, es el estilo que ha elegido el gobernador Omar Perotti. todavía no hemos visto nada de su gestión que empieza ahora. En la cancha se verán los pingos”, concluyó.

Emergencia económica, en carpeta



Omar Perotti confirmó esta mañana que se encaminan a declarar la emergencia económica en la provincia de Santa Fe. Será sobre la base de un escenario financiero que insiste en describir como deficitario e incierto, y seguramente, bajo el resguardo de un marco legal que instrumentaría de igual modo a nivel nacional.

- ¿Va a declarar la emergencia económica en la provincia? -fue la pregunta de El Litoral-



- Hay varias emergencias que describí ayer y una de ellas es esa.

Perotti inició prácticamente su discurso haciendo referencia al estado de las cuentas públicas. Lo reiteró, después, en la explanada de la Casa de Gobierno. Habló del déficit de más de nueve mil millones con el que cerrará la provincia su ejercicio a octubre; y de una deuda flotante cuyo monto se desconoce con precisión. Mencionó, también -como lo había adelantado El Litoral- el “gran deterioro, de más de un 300 por ciento”, que tuvo en la provincia el último año la relación ingresos-egresos.



Esta mañana, en diálogo con la prensa, Perotti evitó centralizar toda la expectativa de algún desahogo financiero en el cobro de la deuda de coparticipación que tiene la Nación con Santa Fe.



“De la deuda hemos hablado en la campaña y lo vamos a resolver para el bien de la provincia y de la Nación. Pero como decía ayer: hablar de deuda es hablar de pasado. Yo le doy crédito al futuro de la relación con la Nación. No podemos estar de espaldas a proyectos nacionales. Santa Fe ha quedado distanciada en muchos hechos y eso se corrige con diálogos”, aseveró.