La OMS conmemoró 40 años de erradicación de la viruela

Se trata de la enfermedad que afectó a millones de personas durante miles de años. Este sábado, se colocó una placa de bronce en su sede de Ginebra, lo que dio inicio a una serie de actos conmemorativos de esta efemérides.

La sala dónde se colocó la placa es la misma en la que 40 años antes, el 9 de diciembre de 1979, los 19 miembros de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela certificaron que la enfermedad había sido erradicada en todo el mundo.

Cinco meses más tarde, en mayo de 1980, la 33ª Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente que “el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela”.

Durante el acto en la sede de Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que "hoy, la viruela es la única enfermedad humana erradicada, una prueba de lo que podemos conseguir cuando todas las naciones trabajamos juntas”.

“Ante las enfermedades epidémicas, tenemos una obligación y un destino compartidos. Con esta placa conmemoramos a los héroes del mundo que unieron sus fuerzas para luchar contra la viruela y trabajaron por la seguridad de las generaciones futuras”, destacó.

Hasta su erradicación, la viruela asoló a la humanidad durante al menos 3000 años y, solo en el siglo XX acabó con la vida de 300 millones de personas. El último brote endémico de viruela se declaró y contuvo rápidamente en Somalia en 1977.

Gracias al Programa de Erradicación de la Viruela se obtuvieron instrumentos y conocimientos fundamentales sobre la vigilancia de la morbilidad, los beneficios de la vacunación en anillo y la importancia de la promoción de la salud en la lucha contra enfermedades como la poliomielitis y el virus del Ebola, indicó la OMS en su sitio web.

También sirvió para establecer en el mundo las bases de programas nacionales mejorados de inmunización que ayudaron a consolidar el establecimiento de la atención primaria de salud en muchos países y a trabajar por una cobertura sanitaria universal, precisó el organismo.

La celebración marcó el inicio de una campaña de un año en la que la OMS y sus asociados conmemorarán la erradicación de la viruela y sensibilizarán sobre la necesidad de seguir luchando contra la poliomielitis y otras enfermedades, y de aumentar las inversiones en seguridad sanitaria mundial.

El programa de erradicación de la viruela tardó 12 años en conseguir su objetivo, aunque la batalla había comenzado a decantarse siglos antes, cuando en 1796 el médico y naturalista inglés Edward Jenner, sobreviviente de la dolencia, descubrió la vacuna contra esta enfermedad.

Jenner se fijó en que las frecuentes epidemias de viruela no afectaban a las chicas dedicadas a cuidar y ordeñar vacas, y descubrió que estas jóvenes desarrollaban anticuerpos contra la enfermedad al tocar ubres de ganado infectado de viruela bovina, casi inocua para los humanos, y a partir de allí desarrolló las primeras inoculaciones.

Éstas se llamaron "vacunas" por el animal desde el que se originaron, un nombre que se extendería después a ese tipo de inoculaciones con virus debilitados para reforzar el sistema inmunológico humano.

Brad Pitt y Jennifer Aniston reaparecerán juntos en público tras más de una década

Por primera vez en muchos años, Brad Pitt y Jennifer Aniston coincidirán en un acto público en enero próximo cuando se crucen en la ceremonia de los Globos de Oro. Ambos están nominados en esa gala y fuentes cercanas a ambos advierten que no se esperan tensiones entre ellos, a pesar de su dramática ruptura, ya que siguen siendo amigos.

Brad Pitt fue nominado como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en “Once Upon a Time in Hollywood”, mientras que la ex estrella de ‘Friends’ podría llevarse el Globo de Oro a Mejor Actriz por la serie ‘The Morning Show’.

Tras su polémica ruptura hace años, cuando parecían una de las parejas más estables de Hollywood hasta que él se cruzó con Angelina Jolie, los medios se pusieron en general del lado de la actriz, que este año cumplió 50 años.

Ambos también fueron nominados para los premios SAG, por las mismas interpretaciones.

¿Cómo será el encuentro público el próximo 5 de enero en Los Angeles? “No habrá problemas… ni tensión”, aseguró una fuente al sitio de espectáculos Page Six, que recordó que Pitt incluso fue a la fiesta de cumpleaños número 50 de Aniston en febrero pasado, donde inclusive estaba otra de sus ex, Gwyneth Paltrow.

“Brad y Jen siguen siendo amigos. Hablan de vez en cuando, y aunque hay tontos que dicen que volverán a estar juntos, por supuesto que no”, continuó la fuente. “Pero siempre se amarán el uno al otro”.

Pitt, de 55 años y todavía en medio de su dramático divorcio con Angelina Jolie, dijo esta semana al New York Times que ya perdió la cuenta de con cuántas mujeres han dicho los medios que ha estado saliendo últimamente. “Pero nada de eso es cierto”, señaló.

Una de esas es la actriz Alia Shawkat, 25 años menor que él, con la cual fue visto recientemente.

Pitt se encuentra en medio de su divorcio con Jolie, luego de nueve años juntos y dos de casados. En la entrevista con The New York Times, Pitt confesó que estuvo yendo durante un año y medio a alcohólicos anónimos, ya que fue este problema uno de los motivos de su separación con la actriz. “Creo que se convirtió en un lugar seguro donde no se juzgaba a nadie”, dijo.

Ambos actores pretenden la custodia de los hijos en común, tres biológicos y tres adoptados. Cada vez había más dificultades para llevar una separación lo más sana posible hasta que un juez en 2018 exigió a la actriz que debía permitir que sus hijos estableciera “una relación sana y fuerte con su padre”, lo cual -sin embargo- no está ocurriendo.

Con información de Télam