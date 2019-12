https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se jugará en el 2020 Sorteo: Así quedaron los octavos de final de la Champions League

Este lunes por la mañana (Argentina) se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League, el torneo de fútbol a nivel clubes más importantes de Europa.

Los octavos de final, comenzarán en febrero del 2020 y la final se jugará a mitad de año en Estambul, Turquía.

Tras el sorteo, los cruces quedaron de la siguiente manera: Borussia Dortmound vs París Saint Germai, Real Madrid vs Manchester City, Atalanta vs Valencia, Atlético Madrid vs Liverpool, Chelsea vs Bayern Munich, Lyon vs Juventus, Tottenham vs Leipzig y Napoli vs Barcelona