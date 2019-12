https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.12.2019 - Última actualización - 8:14

8:13

El 10 demostró su fanatismo por el básquet Maradona reconoce a Ginóbili como el mejor deportista de la historia argentina pero...

Siempre que habla, Diego Armando Maradona, deja títulos y frases que serán recordadas por algún tiempo. En una reciente entrevista con el canal deportivo TyC Sports el ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata habló de todo, también de básquet.

“Me encanta el básquet”, reconoció Diego. Contó que no conoce a Michael Jordan, pero se autodenominó fanático del basquetbolista norteamericano. “Fui de los Spurs antes que llegue Manu, cuando estaban las “torres gemelas”, que eran Duncan y Robinson”, dijo el 10.

“Aunque no me dejen entrar yo me divierto con LeBron James y Curry. Lo que más me gustó del partido que le ganó Warriors a Cleveland fue el abrazo de LeBron a Kevin Durant. El tipo perdió el anillo y como un caballero lo abrazó como si fuesen hermanos”, expresó.

En el tramo final del segmento “básquet”, Maradona dijo que “el mejor ejemplo nuestro son Nocioni, Scola y Manu. Pero Ginóbili está por sobre todos, como Messi y Ronaldo en el fútbol es un fenómeno total”. En ese instante el periodista le pregunta si es el mejor deportista de la historia argentina y Diego dijo que sí pero....“lo que pasa que hay otro que jugaba de 10 que le pisa los talones”, cerró entre risas.