El Congreso de Estados Unidos debate enviar a Trump a juicio político

La Cámara de Representantes de Estados Unidos inició este miércoles un histórica sesión para enviar al presidente Donald Trump a juicio político en el Senado por abuso de poder y obstrucción al Congreso, una decisión que marcará para siempre el mandato del líder republicano.

Al dar comienzo al debate, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, del Partido Demócrata -que tiene los votos para convertir a Trump en el tercer presidente del país acusado en un proceso de impeachment-, llamó a los legisladores a "ejercitar uno de los poderes más solemnes" que les concede la Constitución.

"Es un hecho que el presidente es una amenaza permanente a nuestra seguridad nacional y a la integridad de nuestras elecciones, bases de nuestra democracia", agregó Pelosi.

De Alaska a Florida, decenas de miles de estadounidenses marcharon anoche en apoyo al juicio contra Trump. Hubo una manifestación bajo la lluvia en la neoyorquina Times Square y vigilias en pequeñas localidades del interior del país con participantes que llevaban carteles que decían "¡¡Salven la Constitución-Acusen!!" y "Criminal en Jefe".

Apenas comenzó este miércoles la sesión -varias horas antes del inicio del debate-, los republicanos trataron de bloquearla.

"Para que podamos dejar de perder el tiempo de los estadounidenses en el impeachment, someto a moción que se levante la sesión de la cámara", pidió el representante republicano Andy Biggs.

El legislador forzó una votación pero fue derrotado por la mayoría demócrata, que luego bloqueó otros intentos de los republicanos de demorar los procedimientos, informó CNN.

Más temprano, Trump tuiteó toda su indignación con el proceso.

"¡¿Pueden creer que hoy voy a ser acusado por la Izquierda Radical, por los Inútiles demócratas, Y NO HICE NADA MALO?!. Algo terrible", escribió.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!