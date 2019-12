https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La "Brujita" le respondió al 10 Verón contestó las acusaciones de Maradona

Durante esta semana se publicó una entrevista que Diego Maradona realizó con un canal de televisión y donde, entre otras cosas, habla de Verón y de su cruce con la "Gata" Fernández. Este miércoles, la "Bruja" contestó.

En relación al actual jugador de Estudiantes, Maradona había dicho: "La Gata me dijo ‘Cómo te gusta la cámara'. Y le dije ‘Mirá vos, mirá que irrespetuoso sos. Estabas en los huevos de tu viejo y yo ya salía en la TV. Mirá cómo me gusta la cámara’. Donde lo veo lo peleo, directamente". Y Verón le contestó: “Me jode que Maradona diga que la Gata es mi amigo. No es mi amigo, es mi hermano" ironizó. Y siguió: "Adelante de las cámaras somos todos guapos. Lo difícil es confrontar e ir de frente cara a cara. Yo por la calle camino solo”.

Por otra parte, Maradona apuntó directamente contra Verón y dijo: “La bronca con él nace para el partido con los ingleses porque jugaba en el Manchester United. No me pareció verlo parar el equipo, pero dicen los muchachos que paró él al equipo. Cuando yo lo cité en la cancha de River lo empezaron a putear todos y yo le paré la puteada. Después me paga haciéndolo hablar al padre que dijo que yo llevé al hijo de vacaciones. ¡El hijo no estaba para jugar! No habló cuando me fui, dejó que se muriera la amistad. Eso me dolió mucho. Por eso se lo dije en la cancha en Roma y me dijo ’a mí no me boludees'. ¡Yo le dije que le peleaba donde quisiera! Porque yo te llevé a Boca, no te llevó ni Bilardo ni Macri”.

Al respecto, le consultaron a la bruja si buscaría recomponer la relación y dijo: “No, porque particularmente nunca me manifesté en nada, ni hablé de nadie. A mí se me viene faltando el respeto de manera frecuente, ¿por qué yo tendría que tomar la decisión de acercarme? No tengo necesidad".