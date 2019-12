Reino Unido se separa de Europa en enero: se aprobó el Brexit

Apoyado en su nueva mayoría absoluta, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, logró este viernes que el Parlamento británico aprobara el proyecto de ley de retirada de la Unión Europea (UE) en la fecha prevista del 31 de enero.

Los diputados de la Cámara de los Comunes autorizaron por 358 votos frente a 234 que el texto auspiciado por Johnson pase a su siguiente trámite parlamentario, la fase de comisiones, donde podrá ser enmendado antes de su aprobación definitiva, ya en 2020.

El premier abrió el debate previo a la votación con un llamado a "la unidad", a "escribir un nuevo capítulo en la historia del país" y un renovado optimismo de que el texto conseguiría una aprobación en breve.

"Este es el momento de actuar juntos" y de "escribir un nuevo capítulo en la historia del país", afirmó el líder conservador, que había pedido a todos los diputados la luz verde del acuerdo que definirá cómo será el divorcio con la UE el 31 de enero, la última fecha legal establecida con Bruselas, tras varias postergaciones, informó la agencia de noticias EFE.

Bruselas destacó el "paso importante" dado por el parlamento británico y llamó a Johnson a mantener el equilibrio en las relaciones.

The vote in @HouseofCommons is an important step in the #Article50 ratification process @BorisJohnson



A level playing field remains a must for any future relationship.