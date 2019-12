Quedó definido el fixture de la Copa Superliga 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) definió este viernes el fixture de la Copa Superliga 2020, que comenzará el 8 de marzo próximo, cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores y que además promediará puntos para el descenso.

Los días y horarios de los partidos se definirán más adelante, anunció la SAF, aunque indicó que las semifinales -el primero de cada zona ante el segundo de la otra zona, en ida y vuelta- se jugarán el fin de semana del domingo 17 y 24 de mayo.



La final, a partido único y en cancha neutral, se disputará el domingo 31 de mayo.



Para determinar el armado de la copa se tuvieron en cuenta los siguientes requisitos:



1) Se invierten la totalidad de las localías entre los 10 últimos promedios del descenso a la hora de confeccionar el fixture.



2) Se invierten todas las localías entre los denominados grandes en una misma zona.



3) Boca-River, Racing-Independiente, Central-Newells, Colón-Unión y Gimnasia-Estudiantes tienen patrones cruzados, o sea cuando uno es local el otro juega de visitante.



4) Los equipos no se enfrentan a los denominados "grandes" en fechas consecutivas.



5) No hay partidos entre los "grandes" en la primera o última fecha.



6) Para balancear viajes se armaron cinco equipos en cada zona del interior lejano y siete en cada zona de Capital, Gran Buenos Aires y La Plata.



7) Este modelo establece que cada equipo juegue "parejo" -en cuanto a localías- contra los del otro grupo. Por ejemplo, uno de Buenos Aires juega tres de local y dos de visitante, o tres de visitante y dos de local contra los del interior.



8) Ningún equipo puede tener más de dos localías no invertidas de las 11 que juega.

9) En las últimas dos fechas no habrá enfrentamientos entre los 10 equipos de peores promedio (tomado al 20 de diciembre de 2019).



10) Todos los equipos terminarán la temporada regular jugando 17 partidos de local y 17 partidos en condición de visitante (sin tener en cuenta luego el partido que disputen por semifinales).



11) En total, se alcanza un 92 por ciento de inversiones en las localías. Sólo 10 partidos no podrán invertirse.



En el siguiente orden se enfrentarán los equipos:



ZONA A



Fecha 1 (fin de semana del domingo 8 de marzo):



Central Córdoba - Newell's



Unión – Arsenal



Godoy Cruz – Boca



Patronato - San Lorenzo



Independiente – Vélez



Gimnasia – Banfield





Fecha 2 (fin de semana del domingo 15 de marzo):



Vélez - Unión



Newell's –Patronato



Boca - Central Córdoba



San Lorenzo – Gimnasia



Arsenal - Godoy Cruz



Banfield – Independiente



Fecha 3 (fin de semana del domingo 22 de marzo):



Gimnasia - Newell's



Central Córdoba – Arsenal



Independiente – Boca



Unión - San Lorenzo



Patronato – Vélez



Godoy Cruz – Banfield



Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril):



Unión - Newell's



Boca – Patronato



Banfield - Central Córdoba



Vélez –Gimnasia



San Lorenzo - Godoy Cruz



Arsenal – Independiente





Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril):



Gimnasia – Unión



Newell's –Arsenal



Boca - San Lorenzo



Godoy Cruz – Vélez



Central Córdoba – Independiente



Patronato – Banfield





Fecha 6 (entre semana del miércoles 15 de abril):



Banfield -Newell's



Central Córdoba – Unión



Independiente –Patronato



Arsenal – Boca



Vélez - San Lorenzo



Gimnasia - Godoy Cruz





Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril):



Vélez - Arsenal



Godoy Cruz - Central Córdoba



Newell's - Boca



Patronato - Gimnasia



San Lorenzo - Independiente



Unión – Banfield





Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril):



Godoy Cruz - Newell's



Independiente - Unión



Arsenal - Patronato



Banfield - San Lorenzo



Central Córdoba - Gimnasia



Boca – Vélez





Fecha 9 (entre semana del miércoles 29 de abril):



San Lorenzo - Arsenal



Patronato - Central Córdoba



Gimnasia - Boca



Unión - Godoy Cruz



Newell's - Independiente



Vélez – Banfield





Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo):



Patronato - Unión



Central Córdoba - San Lorenzo



Arsenal- Gimnasia



Newell's - Vélez



Independiente - Godoy Cruz



Boca – Banfield





Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo):



San Lorenzo -Newell's



Banfield - Arsenal



Godoy Cruz - Patronato



Vélez - Central Córdoba



Unión - Boca



Gimnasia - Independiente





ZONA B



Fecha 1 (fin de semana del domingo 8 de marzo):



Rosario Central - Colón



River - Atlético Tucumán



Aldosivi - Racing



Lanús - Argentinos



Defensa y Justicia - Estudiantes



Huracán – Talleres







Fecha 2 (fin de semana del domingo 15 de marzo):



Atlético Tucumán - Huracán



Colón - Defensa y Justicia



Racing - Rosario Central



Estudiantes - Lanús



Argentinos - Aldosivi



Talleres – River







Fecha 3 (fin de semana del domingo 22 de marzo):



Atlético Tucumán - Colón



Rosario Central - Defensa y Justicia



Huracán - Racing



River - Argentinos



Aldosivi - Estudiantes



Lanús – Talleres







Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril):



Racing - Colón



Talleres - Atlético Tucumán



Argentinos - Huracán



Rosario Central - Lanús



Defensa y Justicia - Aldosivi



Estudiantes – River







Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril):



Huracán - Defensa y Justicia



Racing - Argentinos



Atlético Tucumán - Estudiantes



Aldosivi - Rosario Central



Colón - Talleres



Lanús – River







Fecha 6 (entre semana del miércoles 15 de abril):



Defensa y Justicia - Atlético Tucumán



Aldosivi –Huracán



River – Racing



Talleres –Argentinos



Rosario Central - Estudiantes



Colón – Lanús







Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril):



Estudiantes - Colón



Argentinos - Atlético Tucumán



Talleres - Defensa y Justicia



Huracán - Rosario Central



Racing - Lanús



River – Aldosivi







Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril):



Colón - Huracán



Atlético Tucumán - Racing



Rosario Central- Argentinos



Lanús - Aldosivi



Estudiantes - Talleres



Defensa y Justicia – River







Fecha 9 (entre semana del miércoles 29 de abril):



Aldosivi - Colón



Lanús - Atlético Tucumán



Argentinos - Defensa y Justicia



Huracán - Estudiantes



River - Rosario Central



Racing – Talleres







Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo):



Defensa y Justicia - Racing



Estudiantes - Argentinos



Talleres - Rosario Central



Huracán - Lanús



Atlético Tucumán - Aldosivi



Colón – River







Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo):



Argentinos - Colón



Rosario Central - Atlético Tucumán



River - Huracán



Lanús - Defensa y Justicia



Racing - Estudiantes



Aldosivi - Talleres.

Con información de Télam.