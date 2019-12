Sofía Chemes en la elite del fútbol argentino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La jugadora santafesina integra el equipo de Racing que compite en el primer torneo profesional de nuestro país. Aspira a afianzarse en el club de Avellaneda para luego soñar con lo más alto. En nuestra liga, el fútbol femenino “va por el buen camino”, aseguró.

Javier Díaz

Con apenas 21 años, experimenta cada día lo que se siente ver materializarse el sueño de su infancia. Ese que soñó una y otra vez durante sus ratos libres, que ocupó con una pelota a sus pies.

Sofía Chemes ya logró aquello que imaginó incluso mucho antes de momento en que se calzó la camiseta rojiblanca para asistir a su primera clase en la escuelita de Unión, a sus 12 años. Producto íntegro de la cantera tatengue, pasó todas y cada una de las instancias que se le atravesaron en el camino y hoy recoge los primeros frutos de tanto sacrificio, integrando el plantel de Racing Club de Avellaneda, equipo que compite en el primer torneo femenino profesional de fútbol que se disputa en nuestro país.

En su primer año como parte del conjunto “académico” disputó tres encuentros ante Excursionistas, River y Defensores de Belgrano. Por estos días se encuentra en Santa Fe, recargando pilas para afrontar la pretemporada que comenzará a mediados de enero y en la cual junto a sus compañeras se enfocará en el tramo final de la temporada.

En una visita que realizó a El Litoral para dialogar con Pasión Liga, explicó que allí está puesta toda su atención: piensa en el día a día porque es consciente que dando lo mejor de sí con la albiceleste de Avellaneda podrá aspirar a lo más alto, jugar en la selección y, por qué no, en un grande de Europa.

También se refirió al crecimiento del fútbol femenino en Santa Fe, donde la Liga organiza un campeonato de Primera División, Reserva y realiza encuentros de escuelitas, incentivando a que cada vez sean más los clubes que ofrezcan a las chicas la oportunidad de practicar el deporte que les gusta.

En el Cilindro. “Espero estar muchos años más en el club”, declaró la actual jugadora de Racing.Foto: Gentileza Sofia Chemes

De Unión a Racing

—¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol?

—Comencé en Unión a los 12 años. Estuve un año en la escuelita y a la mitad del segundo me llamaron para incorporarme al plantel de Primera División, donde jugué durante siete años hasta que me fui a Racing.

—¿Cómo surgió esa posibilidad?

—Cuando tenía 17 años viajé a Buenos Aires porque tuve la chance de ir a jugar a la UAI Urquiza, esto fue en 2015. Como era muy chica no me animé a quedarme, pero conservé el contacto de la persona que me llevó aquella vez y este año me habló para decirme que me había conseguido una prueba en Racing. Fui a probarme y quedé.

—¿El club te provee alguna pensión?

—Me paga un departamento donde vivo junto a otras tres compañeras. Queda en la ciudad de Avellaneda, a pocas cuadras del Cilindro.

—¿Cuánto llevás jugando allá?

—Hasta ahora jugué tres partidos del torneo profesional de AFA. Actualmente está de receso, pero continúa el año que viene. Estamos citadas para comenzar la pretemporada el 14 de enero.

—¿Para ir a Racing tuviste que firmar un contrato?

—No. Racing tiene 14 jugadoras con contrato y otras 14 que no somos profesionales pero tenemos un viático que nos pagan todos los meses. Además nos proveen un bolsón de alimentos que está destinado tanto a las profesionales como a las que no lo somos.

—¿Cuál es tu sueño para el futuro?

—La verdad es que hoy estoy muy contenta en Racing y pienso en el día a día. Ahora quiero hacer una buena pretemporada para afianzarme en el equipo y ganarme un puesto. Tenemos la ilusión de salir campeonas para jugar la Copa Libertadores. Creo que a partir de ahí pueden venir los sueños más grandes como jugar en la Selección o ir a Europa.

—¿Y cómo te fue en los tres partidos que jugaste hasta ahora?

—El primer partido fue en el predio “Tita Mattiussi" de Racing, contra Excursionistas. Había alrededor de 600 personas y fue uno de los partidos más lindos que viví. Habré jugado media hora del segundo tiempo, perdíamos 3 a 2 y lo empatamos 3 a 3. Fue mi debut así que lo recuerdo con mucha alegría. Después jugué contra River, donde perdimos 3 a 1 y también entré en el segundo tiempo; fue un partido muy duro porque River es uno de los mejores equipos de Buenos Aires y a nosotras nos costó adaptarnos un poco porque somos nuevas. Y después me tocó jugar contra Defensores de Belgrano, ahí el equipo ya estaba más afianzado y ganamos 3 a 0.

—¿Y ahora cómo sigue tu vínculo con Racing?

—Como no tengo contrato después de que termine este torneo se verá. Pero espero estar muchos años más en el club.

Apoyo total

—¿Qué opinó tu familia cuando dijiste que te ibas a Buenos Aires a jugar al fútbol?

—Me apoyó como desde el día cero en que empecé a jugar al fútbol. Siempre tuve claro que quise dedicarme a esto y ellos me apoyaron siempre, sobre todo mi papá, Martín Chemes, que es el que está siempre conmigo, me lleva a Buenos Aires, me viene comprando botines desde los torneos de escuelitas... Imaginate cómo se apasionó con lo que yo hago que hasta se metió en el fútbol femenino de Unión.

—¿A qué te dedicás más allá del fútbol?

—Acá en Santa Fe estudiaba turismo pero tuve que dejar y como me fui a mitad de año no pude comenzar ninguna carrera allá. Para el año que viene planeo estudiar el profesorado de educación física y hacer algún curso de hotelería. Además, cuando termine esas carreras me gustaría hacer Psicología Deportiva.

Por el buen camino

—¿Cómo ves el trabajo que se está haciendo desde la Liga Santafesina, sobre todo con las inferiores?

—Siempre hay cosas por mejorar pero se está trabajando bien. Es todo un proceso. En Buenos Aires llevó mucho tiempo hasta que el fútbol femenino se hizo profesional y en Santa Fe va a llevar más. De todos modos ha crecido mucho, imaginate que cuando yo empecé ni siquiera había escuelitas, en Unión jugábamos entre nosotras, y hoy en día hay torneos con 450 nenas; van 13, 14 o 15 equipos con nenas desde los 7 años. Llevará todavía un tiempo más porque es un proceso social que los padres entiendan que sus hijas pueden jugar al fútbo, pero vamos por el buen camino.





“El fútbol es el deporte más lindo de todos, no tiene que ser masculino ni femenino, solamente fútbol. Es el más popular de todo el mundo y todo aquel o aquella que quiera jugarlo debe tener la oportunidad”. Sofía Chemes, futbolista santafesina actualmente en Racing.

Primero, tatenga

Más allá de su presente y su recorrido futbolístico, como unionista apasionada que es, Sofía Chemes realizó un balance del año que tuvo el equipo comandado por Leonardo Madelón.

* “Creo que tiene un balance positivo, estamos encontrando la base como club, que hace mucho tiempo no se veía y Madelón encontró el equipo, la forma de juego y le dio una identidad en general”.

* “Falta mucho por crecer y hay que traer refuerzos de jerarquía porque en 2020 Unión va a jugar Copa Sudamericana, Superliga, Copa de la Superliga y Copa Argentina, son cuatro torneos importantísimos”.

* “Haber ganado el clásico nos hizo levantar y le dio una gran alegría a toda la gente. En general fue un año positivo, con cosas por mejorar. Madelón es un emblema y hay que respetarlo porque sabe como manejarse en la institución”.

“Seguramente Mineiro será candidato a ganar la Copa”

La futbolista surgida de la institución de la Avenida dio su punto de vista acerca del cruce que tendrá Unión ante Atlético Mineiro de Brasil por la primera fase de la Copa Sudamericana 2020. Al respecto, señaló: “Es increíble que en las dos copas que nos tocó participar nos toquen rivales así”.

En ese sentido, recordó que “Independiente del Valle en Santa Fe no fue rival, pero la altura nos complicó como a cualquier equipo que va a allá”, en referencia al conjunto ecuatoriano al que enfrentó el Tate en su primera experiencia internacional.

“Ahora nos toca uno de los equipos de Brasil más duros y que seguramente será candidato a ganar la Copa”, agregó.

“De todas maneras son experiencias y cosas que hay que vivir. Debemos estar contentos por esta segunda participación consecutiva en un torneo internacional, esperemos que 2020 sea un gran año para todos los tatengues”, completó.