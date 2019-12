https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.12.2019 - Última actualización - 7:36

7:35

Las disposiciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial.

En todo el territorio nacional La ANMAT prohibió un suplemento nutricional y una serie de productos médicos Las disposiciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió a través de tres disposiciones publicadas este martes a la madrugada la comercialización de un suplemento nutricional y una serie de productos médicos.

La Disposición 10438/2019 informa la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional del producto rotulado como: “Suplemento Nutricional para niños y adultos”, nombre de fantasía “Carílago de Tiburón reforzado con Sacha Inchi”.

Las razones de dicha medida están establecidas en los considerandos que señalan que el producto “no cumple con la normativa vigente”. Además no posee “autorización de la autoridad sanitaria competente” ni “el registro de establecimiento importador y de producto, resultando ser en consecuencia ilegal”.

A través de la Disposición 10436/2019 deja sin efecto lo establecido por la Disposición 2019-7439 del 11 de septiembre de este año en la cual se fijaba la prohibición de los productos importados por la firma ALLERGAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA: “Prótesis mamarias de doble lumen – PM 1671-8, Prótesis mamarias simple lumen – PM 1671-9 y expansor tisular para prótesis mamarias – pm 1671-13”.

Allí se había “incurrido en un error material al consignarse esa prohibición de uso y comercialización en jurisdicción nacional de esos médicos por lo que es necesario realizar una la correcta individualización de los productos alcanzados por la medida de prohibición dispuesta.

Asimismo informa la prohibición y el uso en todo el territorio nacional de los siguientes productos médicos importados por la firma ALLERGAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA: “1: PM-1671-8 PRÓTESIS MAMARIAS, modelos: Natrelle™ 110; Natrelle™ 110 Soft Touch™; Natrelle™ 120; Natrelle™ 120 Soft Touch™; Natrelle™ 410 FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX; Natrelle™ 410 Soft Touch™ FL, FM, FF, FX, ML, MM, MF, MX, LL, LM, LF, LX; Natrelle™ 510 Doble Gel LX, MX, FX; Natrelle™ Komuro KML, KMM, KLL, KLM; Natrelle™ Princess RML, RMM, RFL, RFM; Natrelle™ INSPIRATM TRX, TRF, TRM, TRL; Natrelle™ INSPIRATM TSX, TSF, TSM, TSL; 2: PM-1671-9 PRÓTESIS MAMARIAS DE DOBLE LUMEN, modelos: Natrelle 150 Full Height y Natrelle 150 Short Height y 3: PM-1671-13 EXPANSOR TISULAR PARA PRÓTESIS MAMARIAS, modelos: Natrelle™ 133 FV; Natrelle™ 133 MV; Natrelle™ 133 LV; Natrelle™ 133 FX; Natrelle™ 133 MX; Natrelle™ 133 SX; Natrelle™ 133 SV; Natrelle™ T-133FV; Natrelle™ T-133MV; Natrelle™ T133LV; Natrelle™ T-133FX; Natrelle™ T-133MX; Natrelle™ T-133SX; Natrelle™ T-133SV; Natrelle™ 133 Plus FV 300-850 cm 3 ; Natrelle™ 133 Plus FX 350-950 cm 3 ; Natrelle™ 133 Plus LV 150-500 cm 3 ; Natrelle™ 133 Plus MV 250-700 cm 3 ; Natrelle™ 133 Plus MX 300-850 cm 3 ; Natrelle™ 133 Plus SV 200-550 cm 3 ; Natrelle™ 133 Plus SX 250-800 cm 3 ; Natrelle™ T-133 Plus FV 300-850 cm 3 ; Natrelle™ T-133 Plus FX 350-950 cm 3 ; Natrelle™ T-133 Plus LV 150-500 cm 3 ; Natrelle™ T-133 Plus MV 250-700 cm 3 ; Natrelle™ T-133 Plus MX 300-850 cm 3 ; Natrelle™ T-133 Plus SV 200-550 cm 3 y Natrelle™ T-133 Plus SX 250-800 cm 3.

Y ordena a la firma “el recupero del mercado de los productos médicos mencionados, debiendo presentar ante el Instituto Nacional de Productos Médicos la documentación respaldatoria de dicha diligencia.

Y finalmente la Disposición 10437/2019 señala la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos médicos: “Bomba para infusión APPLIX SMART AR, Serie: 20919823, 20919825, 21360876, 21360879, 21360902, 21360919, 21360933, 22023718, 22149184, 22149283, 22149331, 22149348, 22149514, 22327444, 22410613, 22410618, 22410630, 22410632, 22410636, 22410644, 22443945, 22443947, 22443949, 22443951, 22687276, 22688380, 23076335, 23076337, 23076343; N° de PM: 648-22, y Bomba para infusión VOLUMAT AGILIA AR, Serie: 20589007, 20589044, 20820656, 21578102, 21666019, 21789418, 21812005, 21812160, 21812225, 21813938, 21909061, 21962169, 21963542, 22050112, 22268063, 22268064, 22268065, 22268070, 22268097, 22268112, 22268116, 22268117, 22268119, 22268129, 22268247, 22268256, 22268257, 22268385, 22268386, 22323784, 22324107, 22359311, 22359340, 22359348, 22359617, 22359621, 22359634, 22359636, 22359668, 22359671, 22359676, 22359677, 22385505, 22385561, 22651471, 22652499, 22712185, 22718050; N° de PM: 648-24.

Entre los considerandos expresa que se tomó la medida ante “el extravío de 77 bombas de infusión de los modelos Applix Smart AR7751942 y Volumat Agilia ARZ019042” a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados” y ante el desconocimiento del estado y condición de dichos productos.