La historia detrás del pasacalle que advierte a los ladrones

Nadie sabe quién lo puso, ni quién lo hizo. Lo que si es generalizado en la zona de Regís Martínez y Pasaje Rodríguez es el reclamo por mayor seguridad.

La esquina de Regís Martínez y Pasaje Rodríguez, en barrio Los Hornos, amaneció diferente el 26 de diciembre. Un pasacalles, cuyo autor y colocador es desconocido por los vecinos más próximos, denota cierto cansancio por los hechos de inseguridad y hasta brinda una recomendación fiel a la frase “el que avisa no traiciona”.

En la recorrida realizada por El Litoral, la mayoría de los vecinos evitó el micrófono y la cámara fotográfica. Todos largaron alguna que otra frase al pasar y muy pocos se detuvieron para expresarse.

Al parecer los argumentos de la presencia del pasacalles son varios: en los últimos meses se produjeron arrebatos a cualquier hora del día, caminantes nocturnos por los techos, robo de baterías de autos, cuentos del tío a personas mayores —fue en este barrio donde hace un tiempo una abuela le abrió su casa a una mujer que le pidió permiso para ir al baño mientras le cuidaba la nena en la vereda y fue desvalijada—, y otros hechos.

“La verdad estamos cansados. Esta zona no era así. Y estamos a una cuadra de Facundo Zuviría, en una zona muy transitada por móviles policiales porque cargan combustible muy cerca de acá. Pero nos sentimos inseguros, a la buena de Dios”, cuenta Liliana.

¿Armados?

Sobre el cartel que está atado de poste a poste genera distintas opiniones entre los propios vecinos. Hay quienes creen que es una provocación a los delincuentes y quienes sostienen que es una forma de disuadir el accionar delictivo. Lo cierto es que también deja en claro que algunos —o varios— están armados.

Frente a la ola de inseguridad que hay en este punto de la ciudad los vecinos armaron una red de teléfonos por whatsapp para mantenerse en alerta, tienen alarmas y perros y rejas en ventanas. “Es la Santa Fe que nos toca vivir, muy diferente a la de décadas atrás”, señala Liliana.

Son las once de la mañana. La intersección de Regis Martínez y Pasaje Rodríguez llama la atención de todos los transeúntes y conductores que pasan por allí. Muchos se asombran, otros no. Pero todos siguen de largo sin preguntar nada. Algunos por miedo, otros para no ilusionarse con promesas que no llegan y otros, lamentablemente, porque naturalizaron el problema de inseguridad en el barrio.