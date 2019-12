https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.12.2019 - Última actualización - 7:48

7:44

Anuario Las películas más buscadas y más vistas del 2019

Llega fin de año y es tiempo de balances. El gigante Disney se lleva todos los laureles con los super héroes de Marvel y los remakes live action de sus grandes clásicos. Miles de millones de dólares y miles de millones de clicks, mirá el ranking.





Cuando de cine se trata son muchos los factores a tener en cuenta para animarse a decir que una u otra película es la mejor de todos los tiempos. Y el debate puede dar para rato. En esta nota elegimos dos factores y te mostramos el ranking de lo más visto y lo más buscado del año.







Las más buscadas







Quién no ve una película y a los pocos minutos está googleando sobre ésta. El reparto, la música, las voces, quién la dirigió y cuando estrena la próxima parte. Evidentemente lo hace todo el mundo y en base a esos datos, Google Trends armó la lista de las películas más buscadas.





1) Avengers: Endgame



El primer lugar fue para el gran final de la saga de Marvel, Avengers y su juego final. Cómo seguro la viste, solo vamos a decir (no spoliear, por si algún distraído aún no la vio) que los cinco grandes se despiden a lo marvel y abren la puerta para un nuevo universo con nuevos superhéroes y más millones para Disney. El pico de búsquedas se dio allá por abril cuando estreno, pero se mantuvo todo el año. Es que las tres horas no fueron suficientes para darnos cuenta que pasaron casi once años de la primera Iron Man. Como dice el Capitan Ámerica… “Vengadores, unidos”.











2) Joker





El segundo lugar fue para una que estreno hace muy poco, pero causó gran revuelo, no sólo por la calidad de la película y una nueva vuelta a un villano ultra conocido, sino porque también en muchos lugares del mundo se prohibió su proyección y hubo polémica. Se trata de Joker.











3) Captain Marvel





El tercer lugar es para la heroína de las heroínas y abanderada del emponderamiento femenino, cuando de cómics se trata: la Captain Marvel de Sten Lee, interpretada por Brie Larson. La película fue tendencia los primeros meses del año. En la humilde opinión de este espacio, Carol Danvers y Goose (su gato, que no es gato sino un alienígena, que también fue tendencia) se vieron altamente beneficiados debido a que la película es la llave para entender el gran final de Avengers: Endgame y también parte del nuevo universo que se viene. Y eso los geeks lo saben.









4) Toy Story 4





La cuarta entrega del amigo fiel y el astronauta que no sabía que era un juguete se lleva el cuarto lugar. Otra vez Disney, pero esta vez en sociedad con Pixar. Buzz y Woody, ahora con Boonie, porque Andy ya se fue a la universidad, y nuevos personajes, tienen quizás su última aventura. Lo llamativo de esta película en particular, es que la tendencia de búsqueda se dio muy fuerte en latinoámerica, Argentina se llevó el cuarto lugar de los países que más busco a Toy Story 4. Forky y Gabby Gabby (la muñeca media diabólica que todos tuvimos alguna vez) fueron los grandes responsables de ubicarla en el ranking de las más buscadas.











5) Aquaman





Para cerra el podio de las primeras cinco, está Aquaman, el más reciente lanzamiento cinematográfico de DC. Con Jason Mamoa a la cabeza, la película del dueño de las aguas fue tendencia muy constante durante todo el año. Después de los siempre habituales, Batman y Superman, DC apostó fuerte con esta realización al igual que con la Wonder Woman de Gal Gadot.





​



Cierran el ranking de Google Trends: 6) Once Upon a Time in Hollywood, el tridente Tarantino, Brad Pit y Leonardo Di Caprio; 7) Frozen 2, otra de Disney, la secuela esperada de Anna y Elsa; 8) Green Book, la ganadora del Oscar a mejor película del 2018; cierran 9) The Lion King y 10) Aladdin, ambos remakes live action de Disney, una tendencia que este 2020 va a seguir con La Sirenita y Mulán.







Las más taquilleras





Este es un ranking en donde lo que valen son los millones. Pero de una manera u otra los rankings están relacionados, porque si la fuimos a ver o la quisimos ver, antes la buscamos en internet.





Otra vez Avengers: Endgame fue la gran ganadora con 2.797.800.564 a nivel mundial. Seguida por El rey león, con 1.656.713 458, en el segundo. El tercer lugar es para Frozen 2 con 1.161.990.889; el cuarto para Spider-Man: Lejos de casa con 1.131.927.996 y el quinto para Capitana Marvel con 1.128.274.794.