Una app de citas le cerró el perfil a sharon stone tras pensar que era una imitadora

Con dos exmaridos y dos exnovios estables (el último Martin Mica, un modelo de 30 años con el que salió en 2013, cuando ella tenía 54 años), Sharon Stone todavía cree en el amor. La actriz se ha registrado en una de las aplicaciones de citas más populares, Bumble, pero su fama ha resultado ser un arma de doble filo.

Que una celebridad de su tamaño se haya querido unir a una app de citas parece ser algo increíble tanto para los usuarios, como para la propia app. Los primeros han denunciado la cuenta de la actriz por considerarla falsa y la consecuencia ha sido el cierre inmediato de la misma.

Sharon ha compartido lo sucedido en sus redes sociales. “Entré en la página de citas Bumble y me cerraron la cuenta. ¡Algunos usuarios denunciaron que no podía ser yo! Oye, @Bumble, ¿me están excluyendo? No me dejéis fuera de la colmena”. Acompañado de otro en el que comparte una captura de pantalla con el mensaje que aparece como motivo del cierre de su cuenta: “Estamos comprometidos con mantener Bumble seguro, lo que quiere decir que tenemos que hacer cumplir ciertas reglas cuando nuestros valores son violados. Tu cuenta ha sido bloqueada porque hemos recibido numerosas denuncias que afirman que tu perfil es falso”.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝