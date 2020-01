Moria Casán se separó de su nuevo esposo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La One dio detalles de su casamiento con el artista plástico Humberto Poidomani. Moria Casán sorprendió a todos al revelar que se había casado con el artista plástico Humberto Poidomani.

A los 77 años, el amor le sonrió nuevamente a la conductora de Incorrectas (América) y a su regreso al programa dio todos los detalles sobre su relación.

A los 77 años, el amor le sonrió nuevamente a la conductora de Incorrectas (América) y a su regreso al programa dio todos los detalles sobre su relación.

“Me casé y ya me separé”, dijo la One, generando preocupación entre sus panelistas. Sin embargo, la separación a la que se refería es a la física, ya que ella volvió a la Argentina y él se quedo en el país europeo. Sin embargo, esta distancia no es vista como algo negativo para ella. “Casarse y extrañarse es lo mejor. Estoy muy feliz porque encontré un hombre con la misma mente, sensible… Es un ser creativo, buena gente, muy vivido, mayor que yo, cosa que me encanta”, sostuvo, demostrando lo enamorada que está de Humberto Poidomani.

Moria no se quedó ahí y amplió los halagos hacia su actual esposo. “Él es un artista plástico increíble. Hace cosas con instalaciones, obras de arte vivientes. Y esta es su mejor obra”, sostuvo. Además, mostró su anillo de boda, confeccionado con titanio, un brillante negro y oro blanco. Sobre el uso de la alianza, Casán bromeó: “El segundo día me lo olvidé. No estoy acostumbrada a usar alianza. Entonces ahora lo puse en la cartera”.