https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.01.2020 - Última actualización - 20:26

20:25

Sigue el conflicto

Chubut todavia no pagó el segundo medio aguinaldo a los empleados provinciales

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, reconoció hoy que "no estamos en condiciones" de fijar una fecha de pago del segundo medio aguinaldo de 2019 que se adeuda a los empleados públicos activos de la provincia.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Sigue el conflicto Chubut todavia no pagó el segundo medio aguinaldo a los empleados provinciales El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, reconoció hoy que "no estamos en condiciones" de fijar una fecha de pago del segundo medio aguinaldo de 2019 que se adeuda a los empleados públicos activos de la provincia. El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, reconoció hoy que "no estamos en condiciones" de fijar una fecha de pago del segundo medio aguinaldo de 2019 que se adeuda a los empleados públicos activos de la provincia.