https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.01.2020 - Última actualización - 19:04

18:50

En el suroeste de la ciudad

La ex Estación Mitre y su entorno, frente a un abandono de larga data

Además de los parques Garay y Sur, otra zona que preocupa a los vecinos es la emblemática ex parada de trenes. Basura acumulada en las esquinas, yuyos altos y la desidia de autoridades de turno fueron -y son- los principales problemas.

Basura. Los residuos amontonados en una de las esquinas del Mitre. También se observa esta imagen en otras cuadras de la zona. Foto: El Litoral



Foto: El Litoral

En el suroeste de la ciudad La ex Estación Mitre y su entorno, frente a un abandono de larga data Además de los parques Garay y Sur, otra zona que preocupa a los vecinos es la emblemática ex parada de trenes. Basura acumulada en las esquinas y yuyos altos fueron -y son- los principales problemas. Además de los parques Garay y Sur, otra zona que preocupa a los vecinos es la emblemática ex parada de trenes. Basura acumulada en las esquinas, yuyos altos y la desidia de autoridades de turno fueron -y son- los principales problemas.

Por Juan Ignacio Rodríguez SEGUIR El estado de abandono que presentan varios puntos de la ciudad está llamando la atención en los últimos días. Varias de estas situaciones fueron reflejadas por El Litoral. En esta oportunidad, los afectados son los vecinos del barrio Sur, aquellos que viven en casas y edificios aledaños a la ex Estación Mitre, en General López y Bulevar Zavalla. Javier Marín, uno de los afectados, fue quien comenzó a describir la situación actual del lugar: “Básicamente la problemática que tenemos en el barrio es el estado de descuido y desatención que tiene la ex Estación Mitre y sus alrededores. Se puede observar a simple vista el crecimiento del pasto, el deterioro edilicio de la propia estación, que incluso hace poco tiempo sufrió un incendio (donde funciona el Centro Cultural y Social El Birri), y no arreglaron nada tras ese siniestro”. “Se arregló Avenida Freyre, pero desde ahí hacia el oeste, nada. Pareciera que hay un límite imaginario. El resultado de esto es el estado precario de General López. Un asfalto que no se arregla hace años”, agregó Marín. A su turno, Laura D‘Andrea, otra de las vecinas que padece el olvido de este lugar emblemático de la ciudad y su entorno, habló sobre los reclamos que hicieron, hacen y seguramente seguirán realizando: “Desde hace muchos años que venimos insistiendo. Lo poco que conseguimos de mejoras en el barrio, fue gracias a la persistencia nuestra, de los ciudadanos. Y a lo largo de todo este tiempo obtuvimos muy pocas respuestas por parte de las autoridades, a ‘cuentagotas’”.Y dio un ejemplo: “Hace un mes y medio pedimos que arreglen dos columnas de alumbrado en Bulevar Zavalla al 1600, y todavía siguen descompuestas”. Con relación a la inseguridad, “estamos muy preocupados porque nos sacaron, sin previo aviso, el trailer (posta de seguridad) que teníamos sobre el predio de la Mitre. Fue en algunos de los últimos feriados. Teníamos algo de tranquilidad con ellos ahí, sabíamos donde recurrir de manera inmediata si algo nos pasaba. Ahora sin eso, da la sensación que el barrio va decayendo cada vez más. No sabemos por qué, pero no está más”, coincidieron los vecinalistas. Trueque y problemas posteriores Los miércoles y sábados, desde hace muchos años se realiza en la ex Estación Mitre el famoso “trueque” o “baulera”, donde los vecinos exponen distintos elementos para vender o canjear. En los días de mayor convocatoria, este evento llega a reunir a unas cuatro mil personas. “Esto conlleva que el barrio se deteriore, pues queda mucha mugre. Respecto a esto, tras muchos reclamos conseguimos que al menos vinieran los sábados a la noche a levantar un poco de basura”, detalló D‘Andrea. En otro tramo de la charla, Marín también se ocupó de poner en contexto el estado de la plaza. “Está muy mal, con los juegos viejos y rotos, y es adonde van nuestros hijos y un montón de chicos de la zona. No se invirtió allí como en otros espacios verdes de la ciudad. Cuando está la baulera, los autos estacionan sobre la plaza. Así es imposible mantener las cosas”. La basura es otro tema que preocupa a los vecinos. Hay varias esquinas con una gran cantidad de residuos acumulados, esperando ser llevados desde hace varias semanas. También se observa mucha mugre, residuos y olores nauseabundos en la zona donde —en otras épocas— pegaba la vuelta la máquina del tren. Incluso ahí vive una persona mayor. El grupo de vecinos también recordó: “En 2007 nos prometieron que iban a recuperar la ex Estación Mitre, tal como se hizo con la Belgrano y La Redonda: ése era el proyecto. Pero eso, que está a la vista, no ocurrió. Entonces, mínimamente lo que pedimos es que el lugar esté ordenado, limpio y arreglado, no mucho más”. “Todos son inconvenientes que no pudieron solucionarse en muchos años y que ahora esperamos se pueda hacer algo. Tenemos un nuevo coordinador de distrito, con quien ya hablamos y estaremos en contacto con él de manera permanente. Vamos a seguir en la lucha, porque tenemos nuestras casas acá, nuestros hijos, familiares... Somos vecinos de años”, concluyeron.

Temas: