https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.01.2020 - Última actualización - 22:01

21:59

El titular de la Cámara de la Construcción, Renato Franzoni, conversó con El Litoral acerca de la situación de las obras contratadas por la provincia.

Deuda en Infraestructura Las empresas esperan un plan de regularización de la obra pública El titular de la Cámara de la Construcción, Renato Franzoni, conversó con El Litoral acerca de la situación de las obras contratadas por la provincia. El titular de la Cámara de la Construcción, Renato Franzoni, conversó con El Litoral acerca de la situación de las obras contratadas por la provincia.

Renato Franzoni, titular de la Cámara de la Construcción de Santa Fe, dialogó con El Litoral acerca del cambio de autoridades provinciales y la situación de la obra pública contratada por el Estado, en relación a continuidad y pagos demorados.

En tal sentido, Franzoni recordó que “La obra pública en la provincia de Santa Fe era uno de los pilares importantes del gobierno del Ing. Lifschitz”, hasta que EN el último semestre de 2019 se registraron “serios problemas de pago” que aun sufre el sector. “Lamentablemente, las obras no pueden continuar, algunas obras se están siguiendo pero a un ritmo muy lento, y financieramente nosotros si no tenemos una respuesta del actual gobierno no vamos a poder seguir sosteniendo lo poco que hay de obra pública”, indicó.

Además, aseguró que todavía no han recibido una propuesta “concreta de cómo pagar la deuda” por parte de las nuevas autoridades provinciales. “Yo entiendo -manifestó al respecto- que un nuevo gobierno está pasando un proceso de verificar la información y mensurar toda la deuda, que de hecho en la conferencia de prensa de esta mañana la Ministra (Silvina Frana) lo dijo, dijo los montos, las deudas de las distintas áreas, de certificados vencidos a la fecha estamos en un poco más de tres mil millones de pesos, que no es menor para nuestras empresas y esa es nuestra preocupación particular, pero ellos han tomado este tiempo para evaluar esto y las propuestas que puedan llegar a tener de financiamiento o de autofinanciarse para hacer frente a nuestros pagos”.

“En nuestro caso particular -prosiguió- tenemos una Unión Transitoria de Empresas en la Ruta 1 y es una obra que venimos sosteniendo, no queremos paralizarla, siempre estuvimos diciendo la prioridad y la importancia que tiene esa obra en particular y creemos que vamos a encontrar alguna solución para paralizarla, porque no es la finalidad de nadie, pero tenemos serios problemas financieros también”.

Sin embargo, aunque reconoció que la situación es “realmente compleja”, Franzoni informó que ya le plantearon el otro día a la Ministra Frana que contará con la “total predisposición” del sector “para tratar de buscar un consenso”: “no perder el diálogo para encontrar alguna forma de seguir adelante con la obra pública porque es una de las dinamizadoras más fuertes que tiene la economía en todos sus aspectos”, consideró.