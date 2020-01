https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De cara al Preolímpico

El seleccionado sub 23 empató ante Paraguay en un amistoso

El seleccionado argentino sub 23 igualó esta noche con Paraguay 1 a 1, en un partido amistoso preparatorio para el torneo Preolímpico de Colombia, que se iniciará el 18 de este mes y clasificará a dos equipos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

